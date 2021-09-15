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Esentepe Belediye başkanı Erdoğan ülkeye dönemedi

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Esentepe Belediye başkanı Erdoğan ülkeye dönemedi
Girne bölgesi belediyelerinden Esentepe Belediyesi Başkanı Cemal Erdoğan sosyal medyadan az önce yaptığı paylaşımla Covid-19 testinin pozitif olduğunu açıkladı.
Bir süre önce Türkiye’ye giden ve son olarak Mersin’de bulunan Esentepe Belediye Başkanı Cemal Erdoğan, yaptırdığı Covid-19 testinin pozitif çıktığı için 14 gün ya da negatife dönene kadar Mersin’de karantinada kalacağını duyurdu.
 
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