“İlk üç sıra değişmeyecek”

HP lideri Özersay, halkın, HP’yi kendi hak ve menfaatlerinin sigortası gördüğünü kaydetti ve seçimde, partilerin alacakları oy oranı değişse bile, parti sıralamasında ilk üç sıranın değişmeyeceğini



Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay ve beraberindeki milletvekili adayları, parti üyeleri ve gönüllüler dün Güzelyurt’a ziyaret gerçekleştirdi.

Önce Güzelyurt Sanayi bölgesinde giden HP’liler, daha sonra devlet daireleri ve ardından da çarşıda broşür dağıttı.

Gezi sırasında, esnaf, çalışan ve vatandaşlarla bir araya gelen HP adayları, parti vizyonu, ülkede yaşanan ekonomik sıkıntılar ve çözüm önerilerini aktardı.

Öte yandan Özersay, konuk olduğu programda soruları yanıtladı.

Kudret Özersay, 1 hafta sonra yapılacak seçimde, partilerin alacakları oy oranı değişse bile, parti sıralamasında ilk üç sıranın değişmeyeceğini, aylardır halkın içerisinde yaptıkları temaslardan görebildiklerini söyledi. Özersay, halkın, Halkın Partisi’ni kendi hak ve menfaatlerinin sigortası gördüğünü de kaydetti.

Özersay, “9 milletvekili ile meclise girdiğimizde koalisyonun küçük ortağı olmak veya muhalefette kalmak gibi bir tercihte bulunmak zorunda kaldık. Koalisyonun küçük ortağı olmak durumunda kalınca o ortaya koyduğumuz ilk hedeflerin altında birtakım hedefleri gerçekleştirebildik” dedi.

Halkın Partisi’nin şu anda ortaya koyduğu hedefler ile seçimden beklediği sonuçlar arasında bir makas olmadığını söyleyen Özersay, “2018’de ortaya koyduğumuz hedeflerin tümü doğru, bu ülkenin ihtiyacı olan, halkın yararına olan hedeflerdir. Onların tamamının yapılabilmesi için Halkın Partisi’nin o dönemde tek başına iktidara gelmesi lazımdı” diye konuştu.

Özersay, Halkın Partisi’nin halen genç ve dinamik ama gerek seçimler gerekse ülke yönetimi ile ilgili geçmişe göre çok daha olgun ve belli bir tecrübeye sahip olduğunu kaydetti.

Kudret Özersay, geçen seçimde olduğu gibi bu seçimde de siyasi partiler sıralamasında ilk 3’ün değişmeyeceğini; sahanın nabzına göre, hatta Mecliste geçen dönem yer alan bazı siyasi partilerin bu dönem olmayacağını kaydetti.

Özersay, şöyle devam etti:

“Bugün baktığımızda hiçbir siyasi partinin tek başına iktidara geleceğini görmüyoruz. Hatta bazı siyasi partiler var dışarıda, ödenmiş olan anketlerle kendilerini büyük göstermeye çalışan ama sahada hiç yokturlar. Mecliste geçen dönem yer alan bazı siyasi partiler bu dönem olmayacak. Böyle bir değişim olacak aslında. Sahada gördüğümüz hava; geçen seçimde olduğu gibi ilk 3 sıralama değişmeyecek. Yani yüzdelikleri değişecek ancak ilk 3 siyasi parti UBP, CTP ve HP şeklinde olacak. Hissiyatımız ise seçimden sonra Halkın Partisi’nin koalisyonda yer alacağı yönündedir.”

Kudret Özersay, “Eğer bir UBP ile CTP birlikte bir hükümet kurmaya karar verirse o zaman Halkın Partisi ana muhalefet partisi olarak görevini yerine getirir. 3 partinin de yer alacağı büyük bir koalisyon gündeme gelirse oturur, konuşuruz. Ama UBP veya CTP ile ne şekilde bir koalisyon aritmetiği ortaya çıkar, onu günü geldiğinde konuşuruz. Ancak her durumda Halkın Partisi’nin hükümette ülkeyi yöneten konumunda olacağını görebiliyoruz” ifadelerini kullandı. Halkın Partisi’nin göreve geldiğinde söylediklerini yapabilme noktasında elinden gelen çabayı ortaya koyduğunu söyleyen Kudret Özersay, bu çabasının halk tarafından da görülüp, takdir topladığını belirtti.

Bazı siyasi partilerin koyu savunucusu olanların bile, ‘ben partimin sizinle koalisyon kurmasını isterim çünkü siz denetleyici, dengeyi sağlayan bir görev yerine getirirsiniz’ dediğini ifade eden Özersay, “Vatandaş Halkın Partisi’nin halkın hak ve menfaatlerinin sigortası olarak görüyor. Onun için önümüzdeki dönemde Halkın Partisi gerçekten aklı, sağduyuyu, aklıselimi temsil eden, dünyadaki örneklere bakıp da bakanlar kurulunu doğru yönde yönlendirebilecek olan yanlışı da engelleyebilecek konumda olan bir dengeleyici parti konumuna geliyor” diye konuştu.

Kıbrıs Türk Siyasi yaşamı içerisinde Halkın Partisi’nin doğru yere doğru yerleşmeye başladığını söyleyen Kudret Özersay, Halkın Partisi’nin muhalefette olması durumunda yapıcı ama akılcı bir muhalefet anlayışı ortaya koyacağını ancak laiklik ve benzeri konularda hiçbir şekilde geri adım atmayacağını kaydetti.

Özersay, konuşmasının devamında; “Ekonomi ile ilgili konularda farklı görüşler olabilir. Yani sizin ortaya koyduğunuz ekonomik vizyonun örneğin bize biri gelip, ‘siz bunu önerdiniz ama bunun hayata geçebilmesi için mesela 6 ay gibi bir süreye ihtiyacı var ya da önce şu tedbirleri alamaya ihtiyaç var da ondan sonra bunu hayata geçirebiliriz’ denirse biz bunu değerlendiririz” dedi.



