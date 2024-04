İki devletli çözümden geri adım yok

New York öncesinde siyasi partilerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Tatar, "İki devletli siyasetin devam etmesi gerektiğini, bir anlaşma olacaksa mutlak surette iki devletin iş birliğiyle olabileceğini hatırlatacağız” dedi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 5 Nisan Cuma günü BM Genel Sekreteri Guterres ile yapacağı görüşme için bugün adadan ayrılacak. Tatar, görüşmeyle ilgili açıklamalarında Guterres’ten tüm ambargo ve kısıtlamalara son verilmesini isteyeceğini belirtmişti.

Tatar, New York’ta BM Genel Sekreteri AntonioGuterres ile yapacağı görüşme öncesinde dün Cumhuriyet Meclisinde temsil edilen siyasi parti başkanlarıyla bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığında 13.00 sıralarında başlayan ve 1 saat süren toplantı sonrasında Tatar açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, egemen eşitlik ve eşit uluslararası statülerinin teyidiyle bir müzakere masasına oturabileceklerini yineledi. Tatar, Kıbrıs'ta nihai, adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir anlaşma olacaksa bunun mutlak surette iki devletli bir çözüm olacağını vurguladı.

Guterres’in iki hafta önce Brüksel’de AB Devlet Başkanlarıyla görüşmeleri kapsamında Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulis ile de bira araya gelmesi üzerine kendilerinin de görüşme talebinde bulunduğunu ve bunun eşitlik prensibi uyarınca gerekli olduğunu BM’ye ilettiklerini aktaran Tatar, “Bu talep üzerine ertesi sabah bana Brüksel’de bir görüşme randevusu verildi ancak oraya ulaşmam mümkün değildi, dolayısıyla ısrarımız üzerine bize 5 Nisan Cuma günü öğleden sonra BM Genel Merkezi’nde randevu verildi” diye konuştu.

Yarın adadan ayrılarak bir dizi temas yapacağı Washington’a gideceğini, akşam saatlerinde ise New York’a geçeceğini dile getiren Tatar, Guterres’le görüştükten sonra adaya döneceğini kaydetti.

Güney Kıbrıs'ta dünkü gazetelerde yer alan “Tatar Amerika’ya gidiyor, Guterres Güney Kıbrıs Lideri’nin kabul ettiği önerileri masaya koyacak ve Tatar’ı bunları kabul etmesi için zorlayacak” şeklinde haberi gerçekten uzak ve spekülasyon olarak niteleyen Cumhurbaşkanı Tatar şöyle konuştu:

“Genel Sekreterin Kişisel Temsilcisi Angela Holguin Cuellar altı aylık görev süresinin henüz üçüncü ayını tamamladı, istişareler devam ediyor. Bizleri üçüncü kez Nisan ayında ziyaret edecek. Kendisinden tarih bekliyorum, öyle anlaştık”.

Holguin’in müzakerelere başlatmak için taraflar arasında ortak zemin olup olmadığını yoklamak amacıyla görevlendirildiğini anımsatan Tatar, müzakerelere Kıbrıs Türk tarafının egemen eşitliği ve eşit ulusal statüsünün teyidiyle başlanabileceğinin altını çizdi.

Türkiye ile de uyum ve istişare içerisinde oluşturdukları milli siyaseti sürdürmekte kararlı olduklarını vurgulayan Tatar, 4 Mart 1964’de BM Güvenlik konseyi tarafından alınan 186 no’lu karar uyarınca adada sadece Kıbrıs Rum Yönetimi’nin meşru hükümet olarak kabul edilmesini eleştirdi.

Tatar, 60 yıldır Rum Yönetimi’nin haksızca ve adada iki ayrı ve farklı halk olduğunun kabul edildiği 1960 anlaşmalarının ruhuna çok ters bir şekilde adada tek devlet olarak tanındığını ve Kıbrıslı Türklerin dışlanarak izolasyonlara maruz kaldığını anlatarak, 1960’dan bugüne Kıbrıslı Türklerin var oluş mücadelesiyle ilgili bilgiler verdi.

Annan Planı öncesi Kıbrıslı Türklere verilen ama tutulmayan sözlerle ilgili de konuşan Tatar, “Aşama aşama bugüne dek Kıbrıs Türkü’ne yapılan haksızlar büyüyerek katlanarak devam etmiştir” dedi.

Her türlü sürecin yaşandığını ve tüketildiğini dile getiren Tatar, “Artık yeni bir siyaset, yeni bir anlayış, yeni bir vizyonla, iki devletlilik ortaya çıkmıştır. Türk tarafı bunu milli siyaset olarak benimsemiştir. Dolayısıyla New York’a gidip Guterres’e, Holguin ile yapmakta olduğumuz görüşmelerin geldiği pozisyonu, ambargo ve izolasyonların kaldırılması gerektiğini ve nasıl bir müzakere sürecine girilebileceğini, üç yıldır sürdürmekte olduğumuz iki devletli siyasetin devam etmesi gerektiğini, bir anlaşma olacaksa mutlak surette iki devletin iş birliğiyle olabileceğini, ortak zemin arayışları çerçevesinde Holguin ile görüşmelerimize devam ettiğimizi, Holguin’in bir karar vermesi gerektiğini hatırlatacağız” dedi.