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“Çorabını Gey da Gel Down Sendromu Farkındalık Yürüyüşü" yapıldı

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“Çorabını Gey da Gel Down Sendromu Farkındalık Yürüyüşü" yapıldı
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Lefkoşa Türk Belediyesinin (LTB) “+1 Farkla Lefkoşa Farkında” sloganı ile her yıl düzenlediği “Çorabını Gey da Gel Down Sendromu Farkındalık Yürüyüşü"  dün akşam yapıldı.

Gençlik Meclisi Engelsiz Gençlik Masası ile Engellemeyen Lefkoşa Birimi iş birliğinde düzenlenen etkinlik çerçevesinde oluşturulan kortej, Dereboyu'ndan başlayarak Zahra Sokak’ta sona erdi.
Lefkoşa Gezi Treni ve bandonun eşlik ettiği korteje katılanlar, müzikler eşliğinde balonlarla dans ederek eğlenceli anlar yaşadı.
Yürüyüş sonunda Zahra Sokak’ta kurulan alanda LTB Başkanı Mehmet Harmancı'nın konuşma yaptığı etkinlikte okullar performanslarını sergiledi. Konserler verilip, dansların yapıldığı etkinlikte özel çocuklar yakınlarıyla eğlenceli anlar yaşadı
- "En büyük teşekkürü özel gelişen bireylerin ailelerini etmek gerekiyor”
LTB Başkanı Mehmet Harmancı, konuşmasında etkinliğe katkı koyan herkese teşekkür etti. En büyük teşekkürü özel gelişen bireylerin ailelerini etmek gerektiğini dile getiren Harmancı, sosyal devlet anlayışının gelişmediği bir ülkede özel gelişen birey yetiştirmenin zorluklarına işaret etti.
Harmancı, Gençlik Meclisi Engelsiz Gençlik Masası ile Engellemeyen Lefkoşa Birimleriyle birlikte özel gelişen bireylerin ve ailelerin yaşamlarını kolaylaştırmaya çalıştıklarını dile getirdi.
“Bu ülke yaşanabilir bir ülke olabilir. Bunu ilgi, gayret ve şefkatle başarabiliriz” diyen Harmancı, belediye tarafından düzenlenecek bir sertifika programıyla bu desteği daha ileri taşıma hedefinde olduklarını belirtti.
 
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