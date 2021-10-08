Bakanlar birbirlerini suçladı

Lefkoşa Sanayi Bölgesi'ndeki bir arazinin özel şirketlere verilmeye çalışılmasıyla ilgili Bakan Arıklı “Yaptığımız iş yasal" derken, Bakan Çavuşoğlu “Peşkeş amaçlı çakılan kazıkları söküp atacağım" diye tepki gösterdi





Sanayi Bölgesi’nde Jeoloji ve Maden Dairesi’ne ait bir arazinin Ekonomi Bakanlığı tarafından özel bir işletme veya kişiye verildiğine yönelik iddialar dün Meclis’te gündeme geldi, hükümet ortakları ikiye bölündü.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, “Bu arazi benim tasarrufumda” derken, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, “Ekonomi Bakanlığı’na gerekli uyarıyı yaptım. Bölgede ilgili firmanın kazık çaktığını öğrendim. Kesinlikle müsaade etmeyeceğiz” açıklamasını yaptı.

Çavuşoğlu, hükümet ortağı Arıklı’ya Meclis kürsüsünden “Hükümet açısından olumlu puan olmasa bile bu şekilde devletin dairelerinin alanlarının dikkate alınmadan yapılan atılıma müsaade etmeyeceğiz” dedi.

Meclis devam ederken yeniden kürsüye çıkan Bakan Arıklı, Çavuşoğlu’na “Böyle bir tapu kaydı, resmi bir belge ortaya koyarsa anında veririz. Sıkıntımız olmaz” yanıtını verdi.

Tarım Bakanı Nazım Çavuşoğlu, hükümet ortağının söz konusu arazinin Ekonomi Bakanlığı’na devredildiğine dair bilgi verdiğini söyledi, bu alanın ‘telli’ ve ‘telsiz’ olmak üzere 2 bölüm olduğunu belirtti.

Çavuşoğlu, Meclis kürsüsünden şöyle konuştu: “Telli alan içerisindeki bölgenin hiçbir yatırımcıya verilmeyeceğini söyledik. Bazı işaretlemeler yapılınca Arıklı’yı aradım, bu işi düzelt dedim. İlgili firmanın bugün (dün) kazık çakmaya çalıştığına dair bilgi geldi. Hükümet açısından olumlu puan olmasa bile bu şekilde devletin dairelerinin alanlarının dikkate alınmadan yapılan atılıma müsaade etmeyeceğiz. Kazıkları sökeriz.”

“YENİ KRİZ DEĞİL”

Ekonomi Bakanı Erhan Arıklı, Sanayi bölgesindeki arazinin 1993’te Sanayi Dairesi’ne verildiğini söyledi, o zamandan bugüne çeşitli dairelerin çalışma yaptığını, hiçbirinin kanuni alt yapısının olmadığını kaydetti.

Arıklı, Hem İskan Dairesi hem de Tapu Dairesi’nden arazinin kime ait olduğuna dair bilgi talep ettiklerini ifade etti.

Gerek Su İşleri, gerekse Jeoloji ve Maden Dairesi’nin bölgeye giderek, belirtilen arazide ‘yer işgal’ ettiğini, ambar olarak kullanıldığını öne süren Arıklı, bu durum nedeniyle Sanayi Dairesi ile Jeoloji ve Maden Dairesi arasında tartışma yaşandığını ifade etti.

Arıklı, konunun Bakanlar Kurulu’nda konuşulduğuna yönelik bilgi paylaşarak, Tarım Bakanı Çavuşoğlu’na ‘Bölgedeki telli alana girmeyin, tapu kayıtlarına bakalım’ önerisinde bulunduğunu belirtti.

“Hükümet içerisinde yeni kriz gibi değil, ben belgelerle konuşuyorum” diyen Arıklı, “Jeoloji Dairesi’nin böyle bir araziye ihtiyacı varsa, veririz” şeklinde konuştu.

Yerinden söz alan CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe de “Tarihi bir gün yaşıyoruz. Kabinenin bir bakanı, diğerini peşkeşle suçluyor. Bu kabul edilecek bir durum değil. Toplum önünde, kabine adına büyük bir utanç" dedi.



