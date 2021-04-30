"Hükümet toplu iş sözleşmeleriyle kazanılan hakları geri almaya hazırlanıyor"

TDP Genel Sekreteri Halil Hızal, hükümetin İş Yasası’nda değişiklik yaparak, çalışanların toplu iş sözleşmesi haklarını ellerinden almak istediğini ileri sürdü

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), hükümetin toplu iş sözleşmeleriyle kazanılan hakları geri almaya hazırlandığını savundu.

TDP Genel Sekreteri Halil Hızal, 1 Mayıs İşçi Bayramı vesilesiyle yayınladığı mesajda, hükümetin İş Yasası’nda değişiklik yaparak, çalışanların toplu iş sözleşmesi haklarını ellerinden almak istediğini ileri sürdü. Hızal, Toplu İş Sözleşmelerini ortadan kaldıracak, İşçi haklarını geriye götürecek, örgütlü yaşama zarar verecek ve emek sömürüsüne yol açacak bu değişikliklere karşı her türlü mücadeleyi vereceklerini kaydetti.

İşçi ve emekçilerin dünyanın her yerinde kalcı barış, yoksulluğa karşı ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi için mücadele verdiğini belirten Hızal, “Buna karşın ekonomik krizlerde, doğal afet ve salgın hastalıklarla mücadelede yönetenlerin aklına ilk olarak çalışanların haklarını budamak, maaşlarına el uzatmak geldiğini kaydetti.

Bu durumun benzerinin Kuzey Kıbrıs’ta özellikle pandemi döneminde fazlasıyla yaşandığını belirten Hızal, hükümetin ilk olarak maaş ve ücretlere el uzattığını, işçiyi, emekçiyi mağdur ettiğini ifade etti.

Halil Hızal, 1 Mayıs İşçi Bayramı’nın işçilerin iş, aş ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi taleplerini dile getirmesi maksadıyla ilan edildiğini ancak bugün 1 Mayıs'ın faşizme, şovenizme ve savaşlara karşı çıkıldığı ve daha özgür, daha demokratik ve daha barışçıl bir dünya düzeni talep edildiğini vurguladı.

“Bu dönemde en büyük mağduriyeti yine işçi ve emekçiler yaşamakta” diyen Hızal, eşit, özgür ve kardeşçe bir düzen kurulana kadar mücadelenin süreceğini kaydetti.

TDP Genel Sekreteri Hızal, yarın saat 11.00’da Kuğulu Park’taki etkinliğe destek belirtti.