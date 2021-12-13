HP’de adaylar hazır

Halkın Partisi (HP), önceki akşam gerçekleştirdiği parti meclisi toplantısında 23 Ocak 2022’de gerçekleştirilecek erken genel seçim için 50 kişilik milletvekili adaylarını ve sıralarını belirledi. HP, 23 Ocak 2022 seçimleri için tüm adaylarını ve sıralarını belirleyen ilk parti oldu.



HP Genel Başkanı Kudret Özersay, ülkenin sahipsiz olmadığını ve bu ülkeyi sahipsiz bırakmayarak hep birlikte sahip çıkacaklarını belirtti.

Ülkede ekonominin, halkın alım gücünün, gençlerin geleceğinin ve devletin itibarının yerlerde olduğuna öne süren Özersay “Anayasa ve hukuk yerlerdedir. Bu yerlerde olan itibarı tutup ayağa kaldırmak için önce bizim ayağa kalkmamız lazım. Hep birlikte ayağa kalkıp Halkın Partisi’ni iktidara taşıyacağız” dedi.

Ülkenin haline bakıldığı zaman hiç de iç açıcı bir durum olmadığının ortada olduğunu ifade eden Özersay, “Memlekete olan, halka olan sorumluluk gereği olarak, hepimiz başımızı biraz kaldırıp, ayağa kalkıp yürümek ve mücadele temek zorundayız” diye konuştu.

Son zamanlarda çeşitli anketlerin yapıldığını anımsatan Özersay, tüm anketlerin de tek bir ortak noktada birleştiğini, o da Halkın Partisi’nin üçüncü parti ve yükselişte olduğunun ortaya çıktığını söyledi.

HP Parti Meclisi’nin belirlediği milletvekili adayları ve sıraları şu şekilde oldu:

LEFKOŞA

1- Prof. Dr. Kudret Özersay- Akademisyen

2- Gülşah Sanver Manadoğlu – İş insanı

3- Serhat Kotak –İş insanı/ Mühendis

4- Teksen Köroğlu – Diş Doktoru

5- Kürşat Köseoğlu – Öğretmen

6- Devran Vudalı –Serbest meslek

7- Ersin Tünay –Öğretmen/müzisyen

8- Özgül Çırakoğlu – İşletmeci

9- Mustafa Kendir - Kamu Görevlisi

10 –Ahmet Dağcın – İşletmeci

11- Batuhan Cantay – İşletmeci

12- Nihan Güleryüz – İşletmeci

13- Zuhal Tunalı – İşletmeci

14- Volkan Bilal Emirkanı – Sigortacı

15- Ülkü Biranlı- Emlakcı

16- Yıldız Büyükçolpan Yılmaz- İşletmeci





GAZİMAĞUSA

1-Ayşegül Baybars – Avukat

2-Av. Dr. Berna Çelik Doğruyol – Avukat/ Akademisyen

3-Arda Kalfaoğlu – Bankacı

4-Tolga Özçelik – Memur

5-Ethem Akmercan –Emekli Bankacı

6-Raif İlkman – Hukukçu

7-Hüseyin Tabur- Bankacı /Eğitim Görevlisi

8-Oğuz Akançay – Turizm/Sigortacı

9-Çiler Demirtay – Beden Eğitimi Öğretmeni

10-İlknur Çetinkaya – Tüccar

11-Nazmiye Elçin Erbay – Yaşam Koçu

12-Orhan Delikuş – Market Sahibi

13- Recep Sayım – Tekstil Mühendisi



GİRNE

1- Erek Çağatay – Diplomat

2- Jale Refik Rogers – Genetik Uzmanı

3- Ahmet Tokatlıoğlu – İş İnsanı

4- Yusuf Avcıoğlu – Elektrik Mühendisi

5- Ledün Caymaz – Organizatör/İşletmeci

6- Prof. Dr. Hasret Balcıoğlu – Akademisyen Ekonomist

7- Aydın Nevzat Erhuy – Öğretmen

8- Erhan Onuralp – Öğretim Görevlisi/Mimar

9 – Muhammet Ercan – Taksici

10- Bahadır Ünlü – Satın Alma Müdürü

11- Mert Cem Yılmaz - Muhasebeci





İSKELE

1- Ercan Beşerler - Bürokrat / Öğretmen

2- Kani Buranay – Öğretmen

3- Emin Onuş –Akademisyen

4- Havva Elkovan – Serbest meslek

5 –Hanife Demir – Avukat



GÜZELYURT

1- Ramadan Durmazer – Muhasip

2- Mazlum Kortaş – Kamu Görevlisi

3- Selahaddis İskifoğlu – Serbest meslek



LEFKE

1- Özdemir Şanlıdağ - Emekli Öğretmen

2- Safure Deniz –Serbest meslek

