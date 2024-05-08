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Holguin, liderlerle görüşecek

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BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin bugün liderlerle görüşecek

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Holguin, liderlerle görüşecek
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BM Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından 5 Ocak’ta 6 ay süreyle iki taraf arasında yeni ve resmi bir sürece geçilebilmesi için ortak zemin olup olmadığını araştırmak amacıyla görevlendirilen Maria Angela Holguin Holguin, üçüncü tur görüşmeleri kapsamında dün akşam adaya geldi.
Holguin bugün liderlerle görüşecek.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar bugün saat 12.00’de, BM Genel Sekreteri'nin Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar’i kabul edecek.
Görüşmede Tatar ve Holguin’in heyetleri de yer alacak.
Öte yandan Güney'de yayımlanan Haravgi ve diğer gazeteler, 14 Mayıs'a kadar adada bulunacak Holguin’in Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum lider Nikos Hristodulidis’in yanı sıra her iki toplumda da geniş çaplı temaslar yapacağını kaydetti.
Gazeteye göre, “Kıbrıs için önemli bir haftadayız” ifadesini kullanan Hristodulidis ise yaptığı açıklamada Holguin’in adaya geliyor olması sebebiyle Kıbrıs için önemli bir haftanın başladığını belirterek müzakerelerin yeniden başlamasına imkan verecek koşulların oluşmasını umut ettiğini ifade etti.
Gazete, haberinin devamında, Cumhurbaşkanı Tatar’ın tezlerinden geri adım atmadığı yorumunda bulunarak, Tatar’ın “ortak zemin olmadığı” şeklindeki açıklamalarına yer verdi.
Öte yandan internet gazetesi “Alphanews”, Holguin’in bugün sabah 10:00’da Hristodulidis ve 12:00’da ise Tatar’la görüşeceğini duyurdu.
 
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