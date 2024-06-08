Holguin için Eylül ayına kadar uzatma iddiası

BM Genel Sekreteri Guterres’in, Türk tarafının talebinin aksine, Holguin’in görev süresini üç ay daha, Eylül ayındaki BM Genel Kurulu’na kadar uzattığı, ve tüm tarafların Eylül ayında New York’a gittiklerini bilen Guterres’in bu momentumu kullanmayı arzuladığı belirtildi

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in görev süresinin 3 ay daha uzatıldığı iddia edildi.

Güney’de yayımlanan Fileleftheros ve diğer gazeteler, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in Çarşamba günü BM Genel Sekreteri AntonioGuterres ve Yunanistan Dışişleri Bakanı YorgosYerapetridis’le görüştüğünü yazdı.

Gazete, “Eylül Ayına Kadar Uzatma” başlığı altında verdiği haberinde, Maria Angela Holguin’in Kıbrıs sorununun çözümü çabalarına devam edebilmesi adına görev süresinin Eylül ayına kadar uzatıldığını yazdı.

BM Genel Sekreteri Guterres’in, Türk tarafının talebinin aksine, Holguin’in görev süresini üç ay daha, Eylül ayındaki BM Genel Kurulu’na kadar uzattığını belirten gazete, tüm tarafların Eylül ayında New York’a gittiklerini, bunu bilen Guterres’in de bu momentumu kullanmayı arzuladığını öne sürdü.

Gazete, Holguin’in görev süresinin uzatılması sebebiyle yakın zamanda bölgeye yeni bir ziyaret yapmasının beklendiğini de vurguladı.

Gazete, BM Genel Sekreteri Guterres’in ilk olarak Holguin’le görüştüğünü ve Holguin’den temasları konusunda bilgilendirme aldığını belirtirken, daha sonra ikiliye, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yerapetridis’in de katıldığını aktardı.

Habere göre bu üçlü görüşme ise yaklaşık 45 dakika sürdü.

Yunan Dışişleri Bakanı Yerapetridis ise görüşme sonrası yaptığı açıklamada, BM Genel Sekreteriyle “önemli bir dönem içerisinde bulunulduğu ve fırsatın kaçmasına izin verilemeyeceği konusunda uzlaştıklarını” belirtti.

“BM Genel Sekreteri’nin Kişisel Temsilcisi Holguin’in girişimleriyle önümüzdeki dönemde diyalogun yeniden başlayabilmesi adına daha ileri görüşmelerin başlamasını arzuladıklarını” vurgulayan Yerapetridis, “Kıbrıs sorununun çözümü için önemli adımlar atılabilmesi konusunda Kıbrıs Cumhuriyeti’nin yanında olacaklarını” ifade etti.

Gazete haberinin devamında ise, Rum Yönetimi Başkanı NikosHristodulidis’in, Yerapetridis ve Holguin’le telefon görüşmeleri yaptığını yazdı.

Habere göre, Rum Hükümet Sözcüsü KonstantinosLetimbiotis “BM Genel Sekreteri’nin, müzakerelerin yeniden başlaması çabalarına olan bağlılığını gördüklerini” belirterek “Holguin’in, hazırlayacağı raporu Haziran sonunda BM Genel Sekreterine vereceğini” hatırlattı. Letimbiotis ayrıca, “her an görüşmeye hazır olduğumuzu yinelemek isterim” şeklinde konuştu.

