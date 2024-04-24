Halkın Partisi'nden Cuma günkü eyleme destek

Halkın Partisi (HP), bazı sendika, sivil toplum örgütü ve siyasi partilerin cuma günü yapacağı eyleme destek vereceğini açıkladı.

HP’den yapılan açıklamada, "eylemin odağında yolsuzluklara karşı mücadele ve halkın alım gücünün azalması olduğu" kaydedilerek, "HP’nin özellikle son altı aydır ülkedeki yolsuzlukların üzerine kararlılıkla giderek etkili bir mücadele verilebileceğini eylemleriyle gösterdiği ve toplumun da her tür yolsuzluğun önlenmesi için etkili şekilde mücadele edilmesi beklentisinde olduğu" belirtildi.

Kıbrıs Türk halkının iradesine saygı duyulması ihtiyacına vurgu yapılan açıklamada, HP’nin Meclis’ten çekildiği hatırlatıldı ve “Halkın Partisi, bugün gelinen noktada bu türden bir hükümetle sıra dışı yöntemlerle mücadele etmenin daha doğru olacağını herkesin görmesini sağlamıştır.” denildi.

-“Kıbrıs’ta karşılıklı kabul edilebilir bir çözümü destekliyoruz”

Kıbrıs sorununa da değinilen açıklamada, “Halkın Partisi olarak biz bugün var olan statükoyu değil Kıbrıs’ta karşılıklı kabul edilebilir bir çözümü destekliyoruz.” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, kurulacak ortaklığın adının ve nihai şeklinin ne olacağının zaman içerisinde iki halk tarafından belirlenmesi gerektiğine inanç belirtildi.

