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"Guterres Kıbrıs konusunu ii biliyor"

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"Guterres Kıbrıs konusunu ii biliyor"

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in görüşmesi tamamlandı.

Tatar, toplantının verimli geçtiğini söyleyerek, Guterres’in de Kıbrıs konusunu iyi bildiğini vurguladı.

Inter Continental Hotel'de yaklaşık bir buçuk saat süren görüşme sonunda basına açıklama yapan Tatar, BM Genel Sekreteri Guterres’in Kıbrıs konusunu iyi bildiğini ve tecrübeli olduğunu kaydetti.

Toplantıda görüşlerini BM Genel Sekretere aktardıklarını söyleyen Tatar, görüşmede pozisyon ve iyi niyetlerini ortaya koyduklarını, Kıbrıslı Türklerin hep mağdur olduğunu dile getirdiklerini belirtti.

Guterres’in, Crans Montana’da da görüşmeleri yürütmesinden dolayı konuya hakim olduğunu dile getiren Tatar, “Gutteres konuyu biliyor, meseleyi biliyor. Şimdi artık diğer tarafla da görüşecek. Meseleyi yoğun olarak yarın ve öbür gün tartışacağız. Genel Sekreter Kıbrıs konusunu biliyor. Meseleleri Crans Montana’da da yaşadığından tartabildiğini, tecrübesi olduğunu gözlemledim. Bakıp göreceğiz” dedi.

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