“Güçlü bir KKTC yaratacağım”

UBP Genel Başkan adaylarından Sucuoğlu, ülkeyi ve partiyi en yönetebilecek isim olduğunu belirterek, birinci hedefinin ekonomik anlamda ayakları üzerinde bir duran KKTC’yi yaratmak istediğini vurguladı

Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa Milletvekili ve UBP Başkan adayı Faiz Sucuoğlu, KKTC’nin devamından yana olduğunu, federasyon konularının artık çok gerilerde kaldığını belirterek bunları konuşmanın vakit kaybı olduğunu söyledi.

Geçtiğimiz gün bir web TV’de konuk olan Faiz Sucuoğlu, “Ayakları üzerinde durabilen güçlü bir KKTC yaratmak için var gücümle çalışacağım” dediğini ancak haberleşmede ve haberin deşifre edilmesinde bir anlam karmaşası yaşandığı için kelimelerdeki eksik ve yanlış yazım sonucu belli çevrelerin Sucuoğlu’nun sanki Federasyon istermiş algısı yaratmaya çalıştıklarını ifade etti. Olayın gerçeği anlaşılmasının ardından ilgili gazetenin özür dileyerek haberde düzenleme yaptığını kaydeden Sucuoğlu ekonomi anlamında ülkeyi ve partiyi en yönetebilecek isim olduğunu belirterek birinci hedefinin ekonomik anlamda ayakları üzerinde bir duran KKTC’yi yaratmak istediğini de söyledi. KKTC’de 1980’lerden sonraki en büyük darboğazı yaşadıklarını kaydeden Sucuoğlu bunun ancak sıcak para akışı ile aşılabileceğini vurguladı.