Görev CTP'de

Saner’in bu sabah hükümeti kurma görevini iade etmesinin ardındanCumhurbaşkanı Tatar görevi Cumhurbaşkanlığına davet ettiği CTP Genel Başkanı Erhürman’a verdi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, hükümet kurma görevini Cumhuriyet Meclisi’nde en çok milletvekiline sahip ikinci parti olan Cumhuriyetçi Türk Partisi(CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman’a verdi.

UBP Genel Başkan Vekili Ersan Saner’in bu sabah hükümeti kurma görevini iade etmesinin ardından Cumhurbaşkanı Tatar görevi Cumhurbaşkanlığına davet ettiği CTP Genel Başkanı Erhürman’a verdi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar konuşmasında, bir hükümet boşluğunun bulunduğunu, Cumhurbaşkanı olarak acil bir durum hasıl olduğunu zaman, sorumluluk bilinciyle gerektiğinde elini taşın altına sokmaya hazır olduğunu, ancak bir an evvel hükümetin kurulması gerektiğine inandığını söyledi.

Tatar, eğer bir hükümet kurulma olasılığı var ise en erken zamanda kurulması temennisinde bulundu ve çalışmalarında başarılar diledi.

ERHÜRMAN

CTP Genel Başkanı Erhürmen da çıkışta yaptığı açıklamada, demokratik, yönetsel ve ekonomik yapının çok yıprandığı bir dönemden geçildiğini, hükümet çalışmalarının bu gerçeklerin bilgisi üzerine inşa edilmesi gerektiğini ifade etti.

Ülkede aynı zamanda “parçalanma ve bölünme” eğilimlerinin de yaşanmakta odluğunu belirten Erhürman, “Hükümet kurma çalışmaları esnasında değerlendirilmesi gereken faktörlerden birisi de bu” dedi.

Covid-19 salgınından dolayı çok sayıda işyerinin kapandığını ve pek çok kişinin de işini kaybettiğini belirten Erhürman, “Tüm bu olguların muhakkak suretle dikkate alınması gerekiyor” dedi.

Parti Meclisinin Pazartesi toplanabileceğini kaydeden Erhürman, Parti Meclisinde, hükümet senaryolarının değerlendirilmesi ve hükümet kurma çalışmaları için yetki verilmesi gerektiğini kaydetti.

Parlamentoda temsiliyeti olan tüm siyasi partilerle görüşme talebinde bulunacaklarını belirten Erhürman, ortada sadece bir koalisyon ihtimalinin bulunmadığını, çok sayıda koalisyon ihtimalinin bulunduğunu kaydetti.

“Geçmişte bir takım koalisyonlar kuruldu bozuldu. Bunların üzerinden önyargı ile davranmıyoruz” diyen Erhürman, hükümet kurma inancının olup olmadığının sorulması üzerine “İnanmıyor olsak görevi devralmazdık” dedi.

Erhürman, teamüller gereği, mecliste en çok vekile sahip olan parti ile başlayarak UBP de dahil tüm partilerle görüşme talebinde bulunacaklarını ifade etti.

Erhürman, “Hedefimiz sorunlara çözüm üretme kapasitesi olan, tahribatı giderme kapasitesi olan bir yapıyı ortaya çıkarmaktır” dedi.

Erhürman ayrıca, hükümet kurma ihtimali kalmadığı zaman, 15 günlük hükümet kurma süresinin tümünü de kullanma niyetleri olmadığını söyledi.