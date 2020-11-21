Güney'de 324 pozitif vaka daha

36 vaka, önceki günlerde hızlı antijen testi yöntemiyle pozitif tespit edilen ve PCR ile doğrulanan vakalardır. PCR ile doğrulanan pozitif hızlı antijen saptama testleri, günlük vaka sayısına ve aşağıdaki toplam vaka sayısına dahildir.

Halihazırda doğrulanmış vakaların temaslarının takibi sürecinde alınan 414 numuneden 45 vaka tespit edildi.

Özel girişim yoluyla alınan 2.414 örnekten 101 vaka belirlendi.

Genel Hastaneler Mikrobiyoloji Laboratuvarlarından alınan 186 numuneden 14 vaka belirlendi.

Kişisel Doktorlar tarafından sevk programı ve Halk Sağlığı Klinikleri aracılığıyla özel grupların kontrolü kapsamında alınan 396 numuneden 11 vaka tespit edildi.

Limasol ve Baf ilçelerine gidiş-dönüş muafiyet kapsamına giren çalışanların kontrolü kapsamında Limasol İlçesinden alınan 1.027 numuneden 18 vaka tespit edildi.

Limasol ve Baf ilçelerine gidiş-dönüş muafiyet kapsamına giren çalışanların kontrolü kapsamında Baf İlçesinden alınan 191 numuneden 2 vaka belirlendi.

Limasol ve Baf vilayetlerinden muafiyet kapsamına giren çalışanların kontrolü kapsamında Lefkoşa ilçesinden alınan 864 numuneden 4 vaka tespit edildi.

Limasol ve Baf ilçelerine gidiş-dönüş muafiyet kapsamına giren çalışanların kontrolü kapsamında Larnaka ilinden alınan 302 numuneden 2 vaka belirlendi.

Limasol ve Baf illerine gidiş-dönüş muafiyet kapsamına giren çalışanların kontrolü kapsamında Gazimağusa vilayetinde alınan 270 numuneden 1 vaka belirlendi.

Huzurevlerinde ve diğer yapılarda yürütülen laboratuvar test programı kapsamında alınan 10 numuneden 2 vaka belirlendi.

Göçmen yapıları kontrol programı kapsamında alınan 393 numuneden 3 vaka tespit edildi.

Öğrenci, öğretmen ve okul personelinin kontrol programına alınan 174 örnekten 5'i tespit edildi.

Yolcu ve ülkesine geri gönderilen kontrol sırasında alınan 573 numuneden 1 vaka tespit edildi.

Güney Kıbrıs'ta son 24 saat içinde yapılan 13443 covid-19 testleri sonucunda toplam 324 vaka tespit edildi.Bu vakaların 245'î yapılan 7235 PCR testi sonucunda tespit edilirken, 6 bin 208 hızlı test sonucunda ise 79 pozitif vaka tespit edildiği bildirildi.Bugünkü vakalarla birlikte Güneyde toplam vaka sayısı 8.498'e ulaştı.PCR testleri ile tespit edilen 245 vakanın dağılı şöyle: