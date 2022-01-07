“Gençlere hak ettikleri çalışma koşullarını sağlayacağız”

TDP Başkanı Özyiğit, TDP olarak en temel önceliklerinin nitelikli, eğitimli gençler yetiştirmek ve gençlere hak ettikleri çalışma koşullarını sağlamak olduğunu vurguladı



Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) milletvekili adayları seçim çalışmaları çerçevesinde Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikasını (KTOEÖS) ziyaret etti.

TDP Başkanı Özyiğit, TDP olarak en temel önceliklerinin nitelikli, eğitimli gençler yetiştirmek ve gençlere hak ettikleri çalışma koşullarını sağlamak olduğunu vurguladı. Özyiğit, “Ülkede bir şeyleri değiştireceksek önce gençlerimizi burada tutmak, yurtdışında olanların da ülkelerine geri dönmelerini sağlamamız gerekmektedir” dedi.

Özyiğit, “Dörtlü koalisyon hükümeti döneminde de eğitimin şekillenmesi için çok uğraştık, KTOEÖS ile birlikte çalışmalar yaptık” dedi. Eğitimde yıllardır çözülemeyen sorunlarla ilgili adımlar atarak iyileştirmeler yaptıklarını, birçok konuda çalışma başlattıklarını, bunların bazılarının kendilerinden sonra tamamlandığını, bazılarının ise rafa kaldırıldığını belirten Özyiğit, bu kez kaldıkları yerden daha da sıkı bir iş birliği içerisinde eğitim kalitesinin artırılması ve sorunların çözülmesi adına ne gerekiyorsa yapacaklarını ifade etti.

TDP olarak ülkedeki değişimin ve dönüşümün öncüsü olacaklarını belirten Özyiğit, “Yıllardır savunduğumuz sosyal demokrat ve yurtsever siyaseti, bir adım daha ileriye taşıma kararlılığındayız. Bunda da en büyük ve tek güvencemiz halkımızdır” dedi.

Öte yandan TDP milletvekili adayları seçim çalışmaları çerçevesinde Kooperatif Görevlileri Sendikası’na (Koop-Sen) ziyarette bulundu.

“KKTC’nin kuruluşundan hemen sonraki hükümetin kooperatiflerin kurumlarına el koyduğunu ve bu durumun halen sürdüğünü” belirten Özyiğit, “Bize göre bu doğru değildir, TDP olarak kooperatiflerin gerçek sahiplerine iadesinden yanayız” dedi. Özyiğit, TDP iktidarında kooperatifçiliğin geliştirilerek Kıbrıs Türküne daha fazla hizmet vermesinin sağlanacağını vurguladı.





