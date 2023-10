Erhürman, Meclis’te Anayasayı değiştirecek çoğunluğa ve geçici 10’uncu maddeyle ilgili çoğunluğu sağlama noktasına ulaştıkları anda bunu yapacaklarını belirterek, “CTP bu konuda nettir… Geçici 10’uncu maddeyi kaldırabileceğimiz zemin varsa bizim burada bir duraksamamız yok”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Erhürman, Meclis’te Anayasayı değiştirecek çoğunluğa ve geçici 10’uncu maddeyle ilgili çoğunluğu sağlama noktasına ulaştıkları anda bunu yapacaklarını belirterek, “Geçici 10’uncu maddeyi kaldırabileceğimiz zemin varsa bizim burada bir duraksamamız yok” dedi.

CTP Genel Başkanı Erhürman, Paradise Park’ta düzenlen basın toplantısında, gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

Bir soru üzerine, CTP’nin, Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkiler konusundaki politikasının son derece net olduğunu ifade eden Erhürman, “Türkiye ile doğru zeminde, iyi ilişkiler içerisinde olmak gerektiğini düşünüyoruz ve bunu da sadece söylemekle yetinmiyoruz, hareketlerimizle de bunu ortaya koyuyoruz” şeklinde konuştu.

Doğru zeminin ne olduğu konusunda örnek de veren Erhürman, “Türkiye Cumhuriyeti yetkililerinin bir devlet adı önerdiği ve bizi yönettiğini iddia edenlerin bunlardan haberdar olmadığı bir zemin doğru zemin değildir” dedi. Tufan Erhürman, iki kardeş ülke arasında eşitlik temelinde, saygı ve sevgiye dayanan bir ilişki modelinin geçmişte zaman zaman oluşturulduğunu ancak şu anda bu modelin berhava edildiğini kaydetti.



Bir soruya karşılık, “CTP yarın sabah itibarıyla seçime hazırlıklıdır” diyen Erhürman, program ve politikalarının 2022’de de, 2018’de de net şekilde ortaya konduğunu kaydetti. Kısa bir süre sonra CTP’nin yapacakları konusundaki yol haritasının kamuoyu ile paylaşılacağını dile getiren Erhürman, “CTP erken seçime her an hazırdır” dedi. Erhürman, “bir buçuk yılda ülkeye verilen hasarın, üç sene daha devam etmesinin akıllarını yormak istemedikleri bir mesele olduğunu” söyledi.

2019’dan 2023’e ana dili Türkçe olmayan öğrenci sayısının 4’e katlandığını, nüfusun şiştiğini ve suçlu sayısının arttığını ifade eden Erhürman, “Biz sol partiyiz, biz bir sosyalist partiyiz” diyerek, bu tip zeminlerin ırkçılığı tetiklediğini bilecek geçmişleri olduğunu belirtti ve bunu da asla kabul etmeyeceklerini kaydetti. Erhürman, “yabancı düşmanlığı, ırkçılık gibi anlayışlar türemesin” diye de mücadele verdiklerini belirtti.

İnşaat sektörünün, ekonominin lokomotifi olmasının doğru bir şey olmadığını da dile getiren Erhürman, “Ama oldu” dedi. Ülkede yabancıların şirket kurmasının çok kolay olduğuna dikkat çeken Erhürman, bir ay içerisinde yeni işletme için başvuranların yüzde 60’ının, 70’inin, İskele’den olduğunun, bunların yüzde 80’inin, 90’ının yabancı, vatandaş olmadığının görüleceğini söyledi. “Sadece şirket sahibi olmak, vatandaş olmak için yeterli hale getirildiyse” ülkede ne olacağını tahayyül bile etmek istemediğini ifade eden Erhürman, “Bu iş acil bir iş… Ne kadar erken, bu halk için, çocuklarımız için o kadar iyi” şeklinde konuştu. Erhürman, CTP’nin hedefinin, halkı bu zihniyetten kurtarmak olduğunu kaydetti.

Başka bir soru üzerine Erhürman, bir süredir meslek, sivil toplum kuruluşları, sendikalar, ekonomik örgütlerle ve siyasi partilerle görüşme sürecini başlattıklarını ifade ederek, bunu 27 Ekim’e giderken artırarak devam ettireceklerini belirtti.

Düşünceyi açıklama özgürlüğünü, ceza yargılaması sonucunda cezalandırma sürecine sokan meseleleri engellemeye yönelik yasa önerileriyle ilgili henüz komitede görüşme başlamadığını ancak başlayacağını kaydeden CTP Genel Başkanı Erhürman, “İvediliği alındı” diyerek, ivediliğe diğer partilerin de oy verdiğini hatırlattı. Erhürman, öneri sahipleri olarak bu konuda ısrarcı olduklarını vurguladı.



Türkiye’ye girmesi yasak olan KKTC vatandaşları ile ilgili çalışmalarının hazır olduğunu da açıklayan Erhürman, bu konuda pazartesi günü Meclis’e araştırma komitesi kurulması önerisi sunacaklarını kaydetti.

“Kıbrıslı Türkleri kurtarma planınız var mı?” sorusu üzerine ise Erhürman, “Kıbrıslı Türkleri kurtarma planı adını vermedik ama bizim bu konularda bilimsel ve ne yapacağımız 2018 ve 2022 kitaplarımızda çok net” diye konuştu. Erhürman, 2022’den sonra ortaya çıkan ve yoğunluk kazanan gelişmelerle ilgili olarak da şu anda yoğun bir çalışma sürdürdüklerini ve çok kısa bir sürede kamuoyu ile paylaşacaklarını söyledi.



Başka bir soruya karşılık, “CTP, Meclis’te Anayasayı değiştirecek çoğunluğa ve geçici 10’uncu maddeyle ilgili o çoğunluğu sağlama noktasına ulaştığı anda bunu yapar” yanıtını veren Erhürman, “CTP bu konuda nettir… Geçici 10’uncu maddeyi kaldırabileceğimiz zemin varsa bizim burada bir duraksamamız yok” şeklinde konuştu.

TC ile protokoller konusunda da değerlendirme yapan Erhürman, “Her toplumun, her halkın dış kaynağa ihtiyacı var, en büyük devletlerin bile… Evet, bizim de en kolay ulaşabileceğimiz dış kaynaklardan biri Türkiye Cumhuriyeti” dedi. Ancak dış kaynağa ulaşma biçiminin, Kıbrıs Türk halkının talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda ortaya çıkması gerektiğini belirten Erhürman, “Bu ülkenin sorunlarını, bu ülkenin hedeflerini Kıbrıslı Türkler bilir. Bu ülkede bu kararları Kıbrıslı Türkler verir” dedi.

“Tarikatlar” konusundaki soruyu da yanıtlayan Erhürman, “Bununla ilgili CTP’nin bir projesi olmasına gerek yok, CTP’nin bir tavrı var bu konuda… Ana muhalefet olarak iktidara geldiğimizde bu tip oluşumlara asla izin vermeyeceğiz” şeklinde konuştu.

Bir soru üzerine, CTP olarak iş birliği modellerine hiçbir zaman kapalı olmadıklarını dile getiren Erhürman, gerekli dönemlerde, gerekli görüşmeler içerisinde yer aldıklarını ifade ederek, kontenjan adaylığı teklifleri olduğunu da hatırlattı. Erhürman, ilgili konjonktürde CTP organlarının görüşmeler yapacağından emin olduğunu ancak hangi unsurlarla iş birliği olup, olamayacağını şimdiden söylemesinin mümkün olmadığını belirtti.



Başka bir soruya karşılık, “Ölü gözünden yaş bekleme süreci tamamlanmıştır” diyen Erhürman, bu saatten sonra nüfus sayımı yapması için iktidarı zorlamayacaklarını ifade ederek, “Bizim zorlayacağımız şey bu arkadaşların gitmesidir” şeklinde konuştu.

Nüfustan ziyade, nüfus akışının ne olacağı meselesinin en büyük karabasan olduğunu dile getiren Erhürman, nüfus politikasının şart olduğunu kaydetti. “Bin 436’dan 4 senede 6 bine çıktıysa ana dili Türkçe olmayan öğrenci sayısı, oradaki problemi görebilmek için nüfus sayımına ihtiyaç yok” diyen Erhürman, “Bu daha da hızlanırsa biz bununla baş edemeyiz. Yabancı ve ana dili Türkçe olmayan çocuklarımıza da yanıyoruz, onlar da bizim çocuğumuzdur ve bu çocuk hakları ihlali diyebileceğimiz bir noktaya ulaştı” diye konuştu.