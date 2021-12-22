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Gardiyanoğlu, DP’ye katıldı

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Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği Başkanı Dr. Remzi Gardiyanoğlu’nun Demokrat Parti’ye (DP) katıldığı açıklandı.

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Gardiyanoğlu, DP’ye katıldı
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Gardiyanoğlu’na DP rozetini, Genel Başkan Fikri Ataoğlu Lefkoşa ilçe binasında gerçekleştirilen törenle taktı.
Gardiyanoğlu, DP çatısı altında özellikle sağlık politikaları ve sağlık alt yapısının güçlendirilmesi için mücadele vereceğini ifade etti.
DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, DP’nin ekonomi, eğitim, kültür-sanat ve sağlıkta söz sahibi bir parti konumuna geldiğini söyleyerek, Gardiyanoğlu’nun DP ailesine katılmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.


 
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