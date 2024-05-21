"Esas neden plansızlık"

CTP lideri Erhürman, et sorununun büyümesindeki esas nedenin plansızlık olduğuna vurgu yaptı

Meclis Genel Kurulu'nda söz alan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman hükümetin hayvancılık alanına destek verdiğini belirten söylemlerine dikkat çekerek, bu alana destek veriliyorsa maliyetin yüksek olmaması gerektiğini kaydetti ve bunun açıklanmasını istedi.

Erhürman, aylardır çözülemeyen et sorunu konusunun giderek büyüdüğüne dikkat çekti, bu sorununun büyümesindeki esas nedenin ise plansızlık olduğuna vurgu yaptı.

Yaklaşık 1 ay önce, 19 Nisan’da Tarım Bakanı Hüseyin Çavuş Kelle’nin, “hayvan varlığı yeterlidir” açıklaması yaptığını ancak aradan çok kısa bir süre geçmesine karşın donmuş ithal etin önünün açıldığını belirten Erhürman, bu kararın hangi verilere dayanarak alındığını sordu. Erhürman, nüfus ve hayvan sayısı bilinmede bu tip kararların alınamayacağına vurgu yaptı.

Narhın kasabın satışı üzerinden konduğunu anladığını dile getiren Erhürman, hayvancıya destek verilmesinin ardından ithalat kapısının açılarak fiyatların düşmesinin sağlanmasının mantıksal olarak nereye taşındığını sordu.

Donmuş etin neden ithal edildiğini soran Erhürman, “Atılan taş ürküttüğünüz kurbağaya değer mi?” diye sordu.

