banner913
banner885
ABD'nin Michigan eyaletindeki üniversite kampüsünde yaşanan silahlı saldırıda 3 kişi öldü
ABD'nin Michigan eyaletindeki üniversite kampüsünde yaşanan silahlı saldırıda 3 kişi öldü
10 0
İngiltere’de Arsenal, Fransa’da PSG kayıplarda
İngiltere’de Arsenal, Fransa’da PSG kayıplarda
28 0
 
Deprem sigortası (DASK) bilinmesi gerekenler.
Deprem sigortası (DASK) bilinmesi gerekenler.
22 0
Depremin büyüklüğünü gözler önüne seren fotoğraf
Depremin büyüklüğünü gözler önüne seren fotoğraf
99 0
Hatay’da deprem sonrasında dehşete düşüren görüntü!
Hatay’da deprem sonrasında dehşete düşüren görüntü!
38 0
Hastanelerde depremzede kaç çocuk var?
Hastanelerde depremzede kaç çocuk var?
30 0
Dünya, Türkiye için tek yürek! Bakü'den gelen görüntü yürekleri ısıttı
Dünya, Türkiye için tek yürek! Bakü'den gelen görüntü yürekleri ısıttı
29 0
banner915

Ertuğruloğlu: “İngiltere, geç de olsa Kıbrıs Türk halkına yönelik sorumluluklarını yerine getirmeli”

banner476

Uluslararası camianın Kıbrıs Türk halkına yıllardır haksız bir şekilde uyguladığı izolasyon ve ambargoların kaldırılması yönünde adım atması gerektiğini ifade eden Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, bu konuda, İngiltere’nin geç de olsa Kıbrıs Türk halkına yönelik sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini izah etti

banner825
Ertuğruloğlu: “İngiltere, geç de olsa Kıbrıs Türk halkına yönelik sorumluluklarını yerine getirmeli”
Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, İngiltere’nin, geç de olsa Kıbrıs Türk halkına yönelik sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini kaydetti.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde temaslarda bulunan Avam ve Lordlar Kamarası üyelerinden oluşan İngiliz Parlamenter heyetini kabul etti.
Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, İngiliz parlamento heyetine, Türk tarafının egemen eşit iki devlet ve Kıbrıs Türk halkının eşit uluslararası statüsünün kabulünü öngören Kıbrıs konusundaki yeni vizyonu hakkında detaylı bilgi verdi.
Uluslararası camianın Kıbrıs Türk halkına yıllardır haksız bir şekilde uyguladığı izolasyon ve ambargoların kaldırılması yönünde adım atması gerektiğini ifade eden Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, bu konuda, İngiltere’nin geç de olsa Kıbrıs Türk halkına yönelik sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini izah etti.
İngiliz Parlamenterler Paul Bristow, Stephen Metcalfe, Brendan Clarke Smith ve Lord Rogan ile eski Parlamenter Baroness Blackstone’un yer aldığı görüşmede, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Kemal Köprülü de hazır bulundu.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.