Erhürman: "Bu toplum kırılma noktasındadır"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, cuma akşamı “Biz Varız: Bu Yol Birlikte Yürünecek” sloganıyla düzenlenecek olan eylemle ilgili konuştu ve “Cuma akşamı tepkimizi ortaya koyacağız. Bu toplum kırılma noktasındadır” dedi.

CTP’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Kanal Sim’de program konuğu olan Erhürman, “Cuma akşamından sonra da eylemlilik süreci büyüyerek devam edecek. Bu zihniyetten kurtulmamız lazım ki gerçek gündemi çözümleriyle birlikte ortaya koyalım” ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhuriyeti’ne girişi engellenen vatandaşlarla ilgili konuşarak sözlerine başlayan Erhürman, şu ana kadar 12 kişinin Türkiye Cumhuriyeti’ne giriş yasağıyla karşılaştığını hatırlattı. Söz konusu olayın toplumun geniş kesimlerini ilgilendirdiğini ifade eden Erhürman, “Ben de onlardan biri olabilirim, gitmesem mi acaba gibi düşünceler toplumun geneline de yayılıyor” diye konuştu. Erhürman, meselenin sadece giriş yasağıyla karşılaşanların meselesi olmadığına da vurgu yaptı. Meclis’e konuyla ilgili araştırma komitesi önerisi sunduklarını dile getiren Erhürman, “UBP adına yapılan açıklamaya baktığınızda, ayda yaşıyor gibi bir halleri var. Evlere şenlik bir konuşma. Sayın Ünal Üstel ise ‘biz hükümet adına bu görevi üstlendik’ dedi. Günaydın. İlk kişiden başlayarak hükümet olarak görev üstlenilmesi ve şu an bilgi vermek gerekiyordu” dedi.



“TC ile istişare kurmaktan korktular”



Erhürman, “Biraz da Türkiye Cumhuriyeti ile bu konuda istişare kurmaktan korktular. Bir şeyi sormayı bile bir korku vesilesi haline getirdiler. Bu zihniyette çok gördüğümüz bir şey. Bu konu, bu memlekette gündemden düşürülebilecek bir konu değildir. Toplumun geniş kesimlerini travmatize eden bir durumdur” diye konuştu. Tufan Erhürman, dünyanın hiçbir yerinde diplomasinin önünde hukuki engel olmadığına işaret etti. Eğitimle ilgili de konuşan Erhürman, tam gün eğitim konusunu iki senedir anlattıklarını anımsattı ve “Tam gün eğitim kelimelerini aldılar ve iki gün ‘güya tam gün eğitim’ yapıyorlar. Ders saati sadece bir saat arttı. Bir saatlik ders için kaos, iki güne yayıldı. Okul kitaplarındaki rezaletler de ortada duruyor” dedi. Ana dili Türkçe olmayan çocuklarla ilgili hazırlık sınıfları önerilerinin de ortada durduğunun altını çizen Erhürman, söz konusu durumla ilgili hiçbir adım atılmadığını kaydetti.



“Kamu okullarındaki çocuklarımıza yaptığımız haksızlık korkunç boyutlara ulaştı”



Eğitim sisteminde şekli konuşmaktan içeriğe bir türlü gelemediklerini ifade eden Erhürman, “Dünya eğitim teknolojilerinden bahsederken biz bunları konuşmaktan fırsat bulamıyoruz” ifadeler kullandı.

“Fırsat eşitsizliği var diyorduk. Öyle değil artık. 5-6 basamakta fırsat eşitsizliği var. Paran varsa, en yukarıya, daha az varsa diğerine. 5-6 çeşit okulda eğitim gören çocuk yarattık” diyen Erhürman, hükümete gelmeleri durumunda eğitimde ilk iş olarak tam gün eğitimi hızla planlayacaklarını vurguladı.

Alt yapı eksikliklerinin oradan kaldırılması için bir an önce adım atılması gerektiğini belirtti. Erhürman, “Bugünkü eğitim şekliyle, kamu okullarındaki çocuklarımıza yaptığımız haksızlık, korkunç boyutlara ulaştı” dedi. Her konunun temelinde nüfus politikasının yattığına dikkat çeken Erhürman, “Bu ülkede planın ortaya çıkması lazım. Bizim hangi sektörde, ne kadar yabancı çalışana ihtiyaç duyduğumuzu bilmemiz lazım. Yabancı işletmeler yayılıyor. Memleketin dört bir yanında plansız bir şekilde gettolar yaratılıyor” şeklinde konuştu.



“Tarihte görülmemiş bir kaosla karşı karşıyayız”



Ocak 2022’den bu yana tarihte görülmemiş bir kaosla karşı karşıya olunduğunu vurgulayan Erhürman, memlekette demokratik bir kaos olduğunu kaydetti. Seçim sonuçlarıyla kurulan hükümetlerin birbiriyle örtüşmediğine işaret eden Erhürman, “CTP olarak o dönemde bu yapının gayrimeşru olduğunu söyledik. Kıb-Tek’te, eğitimde, sağlıkta, yollarda yaşananlar ortada. Her şeyi değerlendirerek ve özeleştiri de yaparak kamuoyunun önüne bir program koyma ihtiyacı hissettik. Geldiğimiz noktada böyle giderse, 5 sene sonra bu memlekette artık pek çok şey yaşanmaz hale gelecek. Bugün bu durumları kabul etmediğimizi söylememiz gerekiyor. Bunu reddediyoruz demezsek, 1-2 sene sonra her gün daha da gecikmiş olacağız. Cuma akşamı tepkimizi ortaya koyacağız. Bu toplum kırılma noktasındadır. Cuma akşamından sonra da eylemlilik süreci büyüyerek devam edecek. Bu zihniyetten kurtulmamız lazım ki gerçek gündemi çözümleriyle birlikte ortaya koyalım” diye ekledi.