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Erdoğan'ın ziyareti günü birlik olacak

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Öğle saatlerinde gelecek Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, günübirlik ziyaretinde Tatar’la görüşecek, ortak basın toplantısı düzenleyecek

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Erdoğan'ın ziyareti günü birlik olacak
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeniden cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından ilk yurt dışı ziyaretini yarın KKTC’ye yapıyor.
Öğle saatlerinde gelecek  olan Erdoğan, günübirlik ziyaretinde Cumhurbaşkanı Tatar’la görüşecek, ortak basın toplantısı düzenleyecek.
Cumhurbaşkanlığında önce baş başa ardından heyetler arası görüşme yapılacak. Görüşmenin ardından saat 14.30'da ortak basın toplantısı gerçekleştirilecek.
 
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