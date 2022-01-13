"Eğitimde kalite ve fırsat eşitliği sağlanacak”

DP Genel Başkanı Ataoğlu, eğitimde adalet ve fırsat eşitliğinin DP’nin iktidarında sağlanacağını kaydetti



Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, eğitimde adalet ve fırsat eşitliğini önemsediklerini belirterek, bunun DP’nin iktidarında sağlanacağını kaydetti.

Ataoğlu ve DP adayları, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’nı (KTÖS) ziyaret etti.

Okullardaki alt yapı eksikliklerin giderilmesi ve dijitalleşen dünyaya ayak uydurması için çalışacaklarını dile getiren Ataoğlu, eğitimde her geçen gün daha yeni teknolojilerin kullanıldığını, bunların takip edilerek, KKTC’deki okullarda da öğrencilerin kullanımına sunulması gerektiğini söyledi.

Turizm ve Çevre Bakanlığı olarak OTEM’i hayata geçirdiklerini ifade eden Ataoğlu, OTEM’in ara eleman yetiştirmesi ve gençlerin kolaylıkla iş sahibi olabilmesi için böylesi bir çalışma yürüttüklerini kaydetti.

İnternet alt yapı eksikliği nedeniyle 25 okulda online eğitim verilemediğini söyleyen Ataoğlu, bunun kısa süre içerisinde çözülmesi ve pandemi nedeniyle yapılması planlanan online eğitimlere bu okulların da katılımının sağlanması gerektiğini belirtti.

Kaliteli eğitim hassasiyetinin yanında eğitimde adaleti ve fırsat eşitliğini de aynı oranda önemsediklerini dile getiren Ataoğlu, bunun DP’nin iktidarında sağlanacağını kaydetti.





