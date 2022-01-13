TDP Genel Başkanı Özyiğit, “Yerli sanayinin teşvik edilmesi esastır. TDP yerli üretimi koruyarak geliştirecek, buna destek verecek. Yerli üretime dayalı sanayi olacak” dedi



Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit ile TDP Milletvekili adayları dün Lefkoşa Sanayi Bölgesi’ne ziyarette bulunarak sanayici ve iş insanlarıyla üretimde yaşanan sorunları, bunların nasıl aşılabileceğini konuştu.

Özyiğit, sanayi bölgelerinin oluşumu, yönetimi ve çevre temizliği dahil denetimindeki sorumluluğun netleştirilmesi gerektiğini belirterek, bu konuda gerekli adımların atılacağını kaydetti.

Özellikle pandemi döneminin, üretimin değerini ve önemini ortaya koyduğunu, dünyanın birçok ülkesinin yeni dönemle birlikte üretime desteği artırdığını belirten Özyiğit, şöyle konuştu:

“Yerli üretim, yerli sanayi bizim için olmazsa olmazdır” dedi. Pandemi sürecinin toplumların üretime daha fazla sarılmasını zaruri kıldığını belirten Özyiğit, “Bizde ise dünyanın tam tersine bir durum yaşanmakta, ne üretime ne de üreticiye gereken destek verilmekte. Dışa bağlılıkla birlikte dövizdeki yükseliş de her şeyi alt üst etti. Böylesi bir atmosferde kendi para birimi olmayan, kendi Merkez Bankası para basmayan, parayı yönetemeyen bir yapıda kendi içimizde üretimi daha da nasıl öne çıkarabiliriz, bu doğrultuda nasıl yatırım yapabiliriz, bunları konuşmamız, planlamamız gerekir.”

Bir yandan yerli üretimi teşvik ederken, diğer yandan da yerli üretime dayalı sanayinin önemine vurgu yapan Özyiğit, “Yerli sanayinin teşvik edilmesi esastır. TDP yerli üretimi koruyarak geliştirecek, buna destek verecek. Yerli üretime dayalı sanayi olacak” dedi.

Özyiğit, bunun yanı sıra yerli sanayi tarafından üretilen ürünlerin ihracatının Yeşil Hat Tüzüğü’nün kapsamının geliştirilerek artırılmasının yanı sıra, İngiltere, Ortadoğu ve Afrika ülkelerine ihracının da sağlanmasının önemine vurgu yaptı.

Öte yandan TDP Milletvekili adayları Lefkoşa bölgesi muhtarlarıyla sohbet toplantısında bir araya geldi. TDP olarak muhtarlarla işbirliği içinde çalışacaklarını, bu konuda oldukça hassas olduklarını belirten Özyiğit, “Muhtarların sorunlarını çözerek, çalışma koşullarını iyileştireceğiz, böylece vatandaşların sorunlarının da çözümüne yardımcı olacağız” dedi.



