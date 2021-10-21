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DP'ye Lefkoşa'dan katılım

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DP'ye Lefkoşa'dan katılım
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 Demokrat Parti (DP) Lefkoşa Surlariçi Örgütü tarafından gerçekleştirilen katılım töreni ile DP’ye 250 üyenin katıldığı bildirildi.

DP’den yapılan açıklamaya göre, DP Genel Başkanı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, katılım töreninde yaptığı konuşmada, “DP, her geçen gün daha da güçleniyor. Partimiz, ülkemizin, halkımızın umudu haline geldi” dedi.

“DP olarak tek gailemiz ve motivasyonumuz, ülkemizi gerek siyaseten gerekse de ekonomik anlamda, hak ettiği noktaya taşımaktır. Bunun için de erken bir genel seçim gerekiyorsa, biz parti olarak hazırız” diyen Ataoğlu, “Partimizin hiçbir partinin olmadığı kadar seçimlere hazır bir parti konumunda olması, her geçen gün halkımızın partimiz çatısı altında birleşerek, bu hedefte bizlerin yanında yürüme kararlılığı ve iradesidir” diye devam etti.

"İÇTE SORUN OLMAYAN TEK PARTİ DP'DİR"

Ataoğlu, hükümet ortağı partilerin, toplumsal sorunlara motivasyonlarının olmadığını öne sürerek, “Hükümetin büyük ortağı UBP’nin, uzunca bir süredir tek gündem maddesi ve tek motivasyonu kurultaydır. Parti içi kurultay tartışmaları, ülkede yaşanan toplumsal sorunlara karşı UBP’yi tepkisiz hale getirmiş, bu da bütün gailesi ülke sorunları olan partimizin uhdesinde bulunan bakanlıkların projelerinin de hayata geçmesinde büyük engel teşkil etmiştir” dedi. 

“Hükümetin bir diğer ortağı YDP’nin de kurultay sonrası tartışmaları hâlâ devam etmekte. DP, hükümet ortakları arasında, iç sorunlar yaşamayan, tek motivasyonu toplumu ileriye taşıyacak, içinde bulunduğumuz ekonomik sıkıntılara çare olacak proje ve çalışmalar üreten tek partidir” diyen Ataoğlu, “Partimizin bu duruşu, halkımızdan da takdir görüyor. Görüyor ki, halkımız DP meşalesi etrafında kenetlenerek, tek gailemiz olan geleceğimizi yeniden inşa etmek için bizimle bu yolu yürüme iradesini ortaya koyuyor” ifadelerini kullandı.

"DP, KİLİT PARTİ DEĞİL, İKTİDAR HEDEFİNE EMİN ADIMLARLA YÜRÜYEN KİTLE PARTİSİDİR"

DP Genel Başkanı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Demokrat Parti’nin yıllarca kurulacak koalisyon hükümetlerinde kilit parti konumunda olduğunu belirterek, “Demokrat Parti artık kilit parti değil, ülke siyasetinin geldiği bu aşamada, ülke insanımızın umudu haline gelen, ülkemizi daha fazla demokrasi, daha fazla özgürlük, daha fazla refah ve daha fazla insan hakları hedefiyle iktidara koşan bir kitle partisidir” diye konuştu.

YAŞAR: "PARTİMİZE KATILIMLAR DEVAM EDECEK"

Demokrat Parti Surlariçi Örgüt Başkanı Süphan Yaşar da “Hepimizin ortak gailesi, ülkemizin geleceğe daha bir umutla bakabileceği bir ülke kurabilmektir. İşte bu ortak amaç bizleri bugün DP meşalesi etrafında bir araya getirmiştir.Genel Başkan’ımızın inanç ve kararlılığı, bizlere de bu amaç ve hedefe ulaşmakta sonsuz bir motivasyon ve güç vermektedir” dedi. 

DP Surlariçi Örgüt Başkanı Süphan Yaşar, Surlariçi örgütüne katılımların daha da devam edeceğini belirti.

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