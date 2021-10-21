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MHK Başkanı Tatlı istifa etti

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MHK Başkanı Tatlı istifa etti
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Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Serdar Tatlı istifa etti.

Son dönemde yapısı ve aldığı kararlar ile hakem yönetimlerinden dolayı eleştirilerin odağı haline gelen, Kulüpler Birliği Vakfı ile TFF'nin yeniden yapılandırmak için görüşmeler yürüttüğü MHK'de, yönetim istifa kararı aldı.

Serdar Tatlı başkanlığındaki MHK yönetimi, istifalarını TFF Yönetim Kuruluna sundu.

Üyelerden Metin Tokat'ın önceki gün istifa ettiği MHK yönetimi, Serdar Tatlı'nın yanı sıra Erol Ersoy, Kadir Tozlu, Mahmut Çetiner, Mustafa Kamil Abitoğlu, Hikmet Öksüzoğlu, Ahmet Erdoğan, Nedim Göklü ve Ferhat Gündoğdu'dan oluşuyordu.

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