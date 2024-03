DP'liler rest çekti

Demokrat Partililer, "Artık yeter" diyerek Başkan Ataoğlu’na alınması gereken kararlarla ilgili bir yazı tebliğ etti

Demokrat Parti Üyeleri Kurdukları komite ile Genel Başkan Fikri Ataoğlu’na alınması gereken kararlarla ilgili bir yazı tebliğ etti.Yazıda bahsedilen alınması gereken kararlar için Ataoğlu’na 15 gün süre tanımışlardı.Komite, kararların alınmaması halinde partinin geleceği için gerekeni yapacağını ifade etti.Demokrat Parti’nin Kurucularından yapılan açıklama şu şekilde;Bizler Demokrat Parti’nin kurucuları, evlatları olarak topluma ve DP Üyelerine karşı sorumsuzluğun, vurdumduymazlığın hat safhalara çıktığı bugünlerde, sessiz kalabilmek kabullenebileceğimiz bir durum değildir. Demokrat Parti’nin kurulduğu günden bugüne demokratlığını koruyanlar olarak ülkemizin kaderine büyük katkılar koyan Demokrat Partiye sahip çıkma ve partiye zarar verecek her türlü söylem ve kararlara son verilmesi için harekete geçilmiştir.Partimizin üzerine oynanan oyunlar biz demokratları ciddi endişeye sevk etmektedir. En dostane ve açık şekilde belirtmek istiyoruz ki Demokrat Parti’nin koalisyon ortağı iken Milletvekillerimizin ortak akılda buluşamamaları birlik değil birbirlerine karşı taraf olmaları parti içi kurumları ve parti tabanını huzursuz etmektedir. Topluma yansıyan çok önemli suçlamalar, belgeler Demokrat Partiye zarar verecek saygınlığını ve güvenirliliğini sarsacak boyutlara ulaşmıştır.Ciddi bir çıkmazlar sarmalındayız! Bu çıkmazdan bir an önce kurtulmak için hataları görmek gerçeklerle yüzleşmek, parti yönetimine bildirmek ve tedbir almak hepimizin asli görevidir. Parti içinde yaşanan itibar sarsıntıları ve kendi içimizde birbirimizi ötekileştirmemiz nedeni ile toplum çıkarlarımızı yeterince koruyamadığımızı ortaya koymaktadır. Toplum çıkarlarımızı kazanabilmemizi erteleyen kişisel kavgalara ve ayyuka çıkan kişisel çıkar ve rant söylentilerine maruz kalan vekillerimizin sessizliği parti tabanını huzursuz etmektedir. Olaylar karşısındaki yetersiz tepkiler ve kararlar bizleri ve partililerimizi acilen önlem almaya yönlendirmiştir.Konular irdelendiği zaman parti organlarının yaşanan olaylardan ve alınan kararlar karşısında sessiz kaldığı gözlenmektedir. Parti Başkanı ve Milletvekilleri arasında yaşanan olayların yayılması üzerine parti çalışmalarının durma noktasına geldiği, ortak bir dille milletvekillerinin toplumun menfaatlerini meclis kürsüsünde yeterince savunamadığından dolayı parti sevdalılarının harekete geçmesine sebep teşkil etmiştir. Demokrat Parti’nin hedefine giden yolun hep açık ve güvenli olması gerekmektedir. Bunu korumak ve sağlamak Demokrat Partililerin asli görevidir. Demokrat Parti’nin temel dinamiklerini yıkıcı her harekete ve karara karşı dimdik ayaktayız ve artık yeter diyoruz!!!Toplumda birlik ve dirlik dağılırken halkın sorunları ve beklentileri artarken, halk güveneceği siyasi bir yapı arayışına girmişken, halk feryat ederken, Demokrat Parti’nin devlet yönetiminde olması tüm bu sorunlardan sorumlu olduğunun habercisidir.Liyakatsiz atamalara, toplum iradesini hiçe sayanlara, halkın güvenini sarsıcı kararlara, ülkenin değerlerini koruyamayanlara, demokratik kültürümüze zarar verenlere, meclis kürsüsünde halkını koruyamayanlara, Ahlak dışı davrananlara örf ve adetlerimizin saygınlığını sağlayamayanlara, denetimsiz parti ve toplum ortamı yaratanlara, dış siyasetimize zarar verenlere, mali kaynakları doğru kullanmayanlara, kalkınmaya önem vermeyenlere, Demokrat Parti’nin saygınlığına zarar verenlere, halkın sesine kulak vermeyenlere, bu hareketlerle gençlerimizin geleceğini ipotek altına koyanlara dur deme vakti gelmiştir!!!Yukarıdaki gerekçelerimiz doğrultusunda;Demokrat Parti’nin kaybetmiş olduğu Güvenirliliğini, saygınlığını kazanabilmesi için kamuoyunda tartışma konusu olan Demokrat Parti Milletvekilleri ve yöneticilerini suçlayan olaylar ve iddialar hakkında D.P. Denetleme Kurulu oluşturulması ve konular hakkında gerekli soruşturma başlatılıp çıkan rapor sonucunda gerekli kararların alınması ve sonucun kamuoyu ile paylaşılmasıDP Genel Sekreteri Milletvekili Sn. Serhat Akpınar’ın Milletvekilliği görevini sürdürmesi nedeni ile Genel Sekreter makamının asli görevi olan parti içi teşkilatlanmaya yeterince vakit ayıramadığından dolayı parti menfaatleri gereği görevini iade etmesinin değerlendirilmesi,Demokrat Parti yöneticileri ve DP’nin atamaları olan Bürokratların görev sorumluluklarını yerine getirip getirmediklerini değerlendirip yeniden yapılanma için ilgili kararların üretilmesi,DP kuruluş ilkelerine sahip çıkılması ve DP’nin bu yolda temiz siyaset anlayışı ile yönetilmesinin tekrardan hayata geçirilmesi,Taleplerin ivedi bir şekilde değerlendirilip, ilgili kararların alınmasını ve tarafımıza bildirilmesini talep eder saygılar sunarız.