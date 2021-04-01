Demokrat Parti'de şok istifa

İş insanı Ziya Emir Demokrat Parti'den (DP) istifa ettiğini kamuoyuna yazılı açıklama ile duyurdu.

Ziya Emir, 28/10/1996 Yılından beri Gençlik Kolları Başkanlığı dahil çeşitli kademelerinde görev yaptığı DP'den istifa ettiğini, hem DP hem de YSK'ya bildirdi.

Ziya Emir istifasıyla ilgili sosyal medyadan kamuoyuna şu açıklamayı yaptı:

KAMUOYUNA AÇIKLAMA

Değerli arkadaşlarım, özelden gelen sorulara istinaden bu açıklamayı yapmak zorunda kaldım.

Demokrat Parti'den istifa ettiğimle ilgili yapılan haberler doğrudur.

1996 yılından beri üyesi olduğum, Gençlik Kolları Genel Başkanlığını yaptığım siyasi ailemle alakalı karar vermek elbette ki kolay değildir. Bu sebeple üzgün olduğumu da belirtmek istiyorum.

İstifamla ilgili şuanda detaylı açıklama yapmak istemiyorum.

Sadece istifamda herhangi bir atama veya görev beklentisiyle alakalı olmadığını, geçmişte yaptığım gibi hiçbir görev talebim olmadığını gönül rahatlığıyla söyleyebilirim.

Hükümetin etkin kararlar alamadığını ve DP'nin de bu kararsızlıklara karşı tavizkar bir tutum sergilemesiyle birlikte sağlık sorunlarım da istifamda önemli bir etken olmuştur.

Aileme ve ticari faaliyetlerime daha fazla zaman ayırabilmek adına siyasetten istifa etmemin gerekliliğine ailecek karar verdiğimizi, ailemin kararları gereğince siyasetten uzak durmak adına böyle bir karar aldığımı bu aşamada herhangi bir partiye geçmemin sözkonusu olmadığını kamuoyuna duyururum.

