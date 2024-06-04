"Dayatma bir çözüme onay vermeyeceğiz"

Sakarya’da temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Tatar, dayatma bir çözüme onay vermeyeceğini belirtti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye’de, Sakarya’da temaslarda bulunuyor.

Tatar, temasları çerçevesinde Sakarya Üniversitesinde “27 Mayıs Darbesi ve Kıbrıs Barış Harekâtı’ndan Alınacak Dersler” konulu konferans verdi, Kıbrıs gazileri ile bir araya gelerek, fotoğraf sergisi açılışı, ziyaretler, görüşmeler yaptı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a Sakarya Üniversitesi’nde fahri doktora unvanı da verildi.

Tatar, konferansta yaptığı konuşmada, fahri doktora ve misafirperverliğe teşekkür etti. Kıbrıs gazilerine de teşekkür eden Tatar, Kıbrıs adasının Türkiye Cumhuriyeti’nin bir parçası olduğunu ifade ederek, su projesiyle daha da derinden bağlandığını söyledi.

Su yanında kabloyla elektrik getirilmesiyle bu bağların daha da güçleneceğini ve kimsemin bu bağı ayıramayacağını vurgulayan Tatar, Kıbrıs tarihini de anlattı.

Devletin geçen süreçte öneminin arttığını, kökleştiğini belirten Tatar, federasyon görüşmelerinin sonlanmasının ardından “iki devletli bir anlaşma için yeni siyaseti ortaya koyduklarını” söyledi.

Devletin bir anlaşmanın parçası olması gerektiğini beliren Tatar, bağımsız egemen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Türkiye ile tam uyum içinde garantörlüğünün devamı ile gelişmeye devam edeceğini kaydetti.

Kıbrıs Türk halkının yalnız olmadığını, dayatma bir çözüme onay vermeyeceğini belirten Tatar, yeni siyasetin kökleşmesi için var güçleriyle mücadele ettiklerini, yeni siyaseti sürekli muhataplarına anlattıklarını dile getirdi.

