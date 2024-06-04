banner913
banner932
“Geleceği Kodlayan Minikler Bilim Festivali” Pazar günü yapılacak
“Geleceği Kodlayan Minikler Bilim Festivali” Pazar günü yapılacak
6 0
Buzluklu kamyon cayır cayır yandı
Buzluklu kamyon cayır cayır yandı
20 0
 
Ocakta unutulan tencere yangına neden oldu
Ocakta unutulan tencere yangına neden oldu
28 0
Brian Hughes Büyükler Badminton Turnuvası yapıldı
Brian Hughes Büyükler Badminton Turnuvası yapıldı
28 0
Ağıllar-Altınova köyleri arasında korkutan yangın
Ağıllar-Altınova köyleri arasında korkutan yangın
24 0
Dilekkaya-Kırıkkale köyü arasındaki güzergâh üç gün trafiğe kapalı olacak
Dilekkaya-Kırıkkale köyü arasındaki güzergâh üç gün trafiğe kapalı olacak
32 0
Kuzey Kıbrıs'ta İşgücü Piyasası Trendleri: Fırsatlar ve İşe Alım
Kuzey Kıbrıs'ta İşgücü Piyasası Trendleri: Fırsatlar ve İşe Alım
31 0
banner1032
banner1038

"Dayatma bir çözüme onay vermeyeceğiz"

banner1020

Sakarya’da temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Tatar, dayatma bir çözüme onay vermeyeceğini belirtti

banner974
"Dayatma bir çözüme onay vermeyeceğiz"
banner971
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye’de, Sakarya’da temaslarda bulunuyor.
Tatar, temasları çerçevesinde Sakarya Üniversitesinde “27 Mayıs Darbesi ve Kıbrıs Barış Harekâtı’ndan Alınacak Dersler” konulu konferans verdi, Kıbrıs gazileri ile bir araya gelerek, fotoğraf sergisi açılışı, ziyaretler, görüşmeler yaptı.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a Sakarya Üniversitesi’nde fahri doktora unvanı da verildi.
Tatar, konferansta yaptığı konuşmada, fahri doktora ve misafirperverliğe teşekkür etti. Kıbrıs gazilerine de teşekkür eden Tatar, Kıbrıs adasının Türkiye Cumhuriyeti’nin bir parçası olduğunu ifade ederek, su projesiyle daha da derinden bağlandığını söyledi.
Su yanında kabloyla elektrik getirilmesiyle bu bağların daha da güçleneceğini ve kimsemin bu bağı ayıramayacağını vurgulayan Tatar, Kıbrıs tarihini de anlattı.
Devletin geçen süreçte öneminin arttığını, kökleştiğini belirten Tatar, federasyon görüşmelerinin sonlanmasının ardından “iki devletli bir anlaşma için yeni siyaseti ortaya koyduklarını” söyledi.
Devletin bir anlaşmanın parçası olması gerektiğini beliren Tatar, bağımsız egemen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Türkiye ile tam uyum içinde garantörlüğünün devamı ile gelişmeye devam edeceğini kaydetti.
Kıbrıs Türk halkının yalnız olmadığını, dayatma bir çözüme onay vermeyeceğini belirten Tatar, yeni siyasetin kökleşmesi için var güçleriyle mücadele ettiklerini, yeni siyaseti sürekli muhataplarına anlattıklarını dile getirdi.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.