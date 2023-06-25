Cumhurbaşkanı Tatar'dan "oyunuzu kullanın" çağrısı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, devletin Anayasa gereği üzerine düşeni yaptığını, ara seçimin başarıyla sonuçlanması için görevlilerin sandık başında olduğunu ifade ederek, Kıbrıs Türk halkını oyunu vermeye çağırdı.

Tatar, “Hepimiz demokrasimize, anayasamıza, devletimize bağlığımızı ifade ediyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bugün 11.30’da Şehit Tuncer İlkokulu 142 numaralı sandıkta oy kullandı. Tatar’la birlikte eşi Sibel Tatar da aynı sandıkta oy verdi.

Basına kısa bir açıklama yapan Tatar, Kudret Özersay’ın istifasıyla Cumhuriyet Meclisi’nde boşalan Lefkoşa milletvekilliği için Anayasa gereği ara seçime gidildiğini, Karpaz’dan Yeşilırmak’a kadar ülke geneline sandık kurulduğunu belirtti.

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Narin Ferdi Şefik ile ara seçim konusunu görüştüğünü ifade eden Tatar, Şefik’in ifadesinin de Anayasal zorunluluk yönünde olduğunu kaydetti.

Devletin Anayasa gereği üzerine düşeni yaptığını, seçimin başarıyla sonuçlanması için görevlilerin sandık başında olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, seçim sonucuna göre adaylardan birinin Cumhuriyet Meclisi’ne gönderileceğini belirtti.

Tatar, sandığa gidilmesinin vatandaşlık görevi olduğunu belirterek Kıbrıs Türk halkını oyunu vermeye çağırdı, “Hepimiz demokrasimize, anayasamıza, devletimize bağlığımızı ifade ediyoruz…” dedi.

Seçim sürecinin demokratik olgunluk içinde geçtiğini de vurgulayan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, sürece katkı koyan YSK’ya, Kıbrıs Türk halkına, basına ve adaylara teşekkür etti.

Tatar, “Uluslararası camianın Kıbrıs sorununu bahane ederek uyguladığı izolasyonlara, bütün engellemelere rağmen demokrasinin ne kadar başarılı şekilde çalıştığını hep birlikte görüyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, seçim sonucunun ülkeye hayırlı olmasını diledi.

Tatar, basın açıklamasından sonra Şehit Tuncer İlkokulu’nun avlusunda zaman geçerek vatandaşlarla sohbet etti.

