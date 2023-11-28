CTP, KIB-TEK İçin Yargıya Gidecek

Hükümetin “daha ucuz olacağı” iddiasıyla ihalesiz yakıt alma kararı üzerine KIB-TEK’i uğrattığı milyonlarca Dolarlık “yeni” zarar mahkemeye yansıdı. CTP lideri Erhürman, kararı Meclis kürsüsünden okudu, “Yaşananlar, 1 kere değil 5 kere istifa etme sebebidir” diye konuştu

Merkezi İhale Komisyonu’nun 2021 yılında sonuçlanan ihalesi sonrası KIBTEK’e bağlı Teknecik Elektrik Santrali’ne akaryakıt temin ve taşıma ihalesini kazanan Sidereal Lines Ltd, Lefkoşa kaza mahkemesinde, KIB-TEK aleyhine açtığı, 1931/2022 sayılı davada, gayrı yasal ve keyfi davranışlardan uğradığı zarar konulu davada haklı bulundu.

Lefkoşa kaza mahkemesi, Kıb-Tek’in Sidereal şirketine 343 bin 854 dolar ödeme yapmasına emretti. Bu miktar, 14 Haziran 2022 tarihinden itibaren ödeme tarihine kadar yıllık %3 faiz oranı üzerinden artacak.

Mahkeme 2,5 milyon dolar tutarındaki teminat mektubunun da davacıya iade edilmesine karar verdi. Mahkeme ayrıca 100 bin TL’lik dava masraflarının da faizleriyle birlikte Kıb-Tek tarafından ödenmesini emretti.

43 sayfalık mahkeme kararında hükümetin bilinçsizce attığı adımlar nedeniyle kurumun uğradığı zarar gözler önüne serildi. Kıb-Tek hiçbir iddiasını kanıtlayamadı ve tüm talepleri reddedildi. İhalesiz akaryakıt alımı nedeni ile kurum 3 ayda en az 20 milyon dolar zarara uğratıldı.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda kürsüye çıkan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, isim vermeden Sidereal isimli şirketin KIB-TEK’e açtığı dava kapsamında kurumun milyonlarca dolar zarara uğratıldığını ortaya çıkaran mahkeme kararını okudu, “Yaşananlar, 1 kere değil 5 kere istifa etme sebebidir” dedi.

Erhürman, İyi İdare Yasası kapsamında mahkemeye başvuracaklarını belirtti, “Yasa açıkça beliriyor; devleti zarara uğratanları, uğrattıkları zararı ödemekler zorundalar. Bu paralar alınacak” dedi.

Mecliste konuşan Erhürman, UBP – YDP – DP Hükümeti’nin “daha ucuz olacağı” iddiasıyla ihalesiz yakıt alma kararı ürettiğini ancak KIB-TEK’in milyonlarca dolar zarar uğratıldığını belirtti.

KIB-TEK’e yakıt tedariki yapan şirket yerine ihalesiz yakıt alma kararı üreten kurumun, bu kapsamda şirket tarafından dava edildiğini ve milyonlarca dolar zarar uğratıldığının ortaya çıktığını anlatan Erhürman, “Meclisin kayıtlarına geçmesi için” mahkemenin verdiği kararı kürsüden okudu.

Şirketin, “beni zarara uğrattın” diyerek KIB-TEK’e tazminat davası açtığını anımsatan Erhürman, şöyle devam etti:

“Öncelikle mahkeme bir karar üretiyor ve diyor ki KIB-TEK’e, şirketin verdiği teminat mektubunu serbest bırak. İdare ise bunu reddediyor, mahkeme kararına rağmen mektubu yakmak istiyor. Peki mahkeme ne diyor? Yapamazsın diyor. Mahkeme sonra ekliyor; Ara emrini takmıyor musunuz? Mahkemenin emrini kavrayamıyor musunuz? Mahkeme emirlerine riayet edilmesi gerektiğini bilmiyor musunuz? Hukuk veya kural tanımazlık mı yapıyorsunuz? Yoksa tümü mü? Mahkeme, bunu bu ülkeyi yönettiğini iddia edenlere söylüyor.”

İkinci konuya geçen Erhürman, mahkemenin, KIB-TEK’in 330 bin 164 Dolar gecikme tazminatı için gecikme yapmasının makul bir dayanağı olmadığını bildirdiğini belirterek, “Bu kapsamda mahkeme, KIB-TEK’i şirkete 343 bin 854 Dolar ödemeye mahkum etti” dedi.

“En vahimine şimdi geliyoruz” diyen Erhürman, “İdare, bu davada sadece savunma yapmadı. Ötesine geçti ve ‘ben değil, sen bana tazminat öde’ dedi. İdare, zarar gördüğünü söyledi. İdare, hani çok ucuza geleceği iddiasıyla ihalesiz yakıt almayı tercih ettiği için uğradığı zararları da açıkladı” ifadelerini kullandı, şöyle devam etti:

“İlk olarak, şirketin 3 ay boyunca yakıt temin etmemesinden dolayı KIB-TEK yüksek fiyatlar ödedi ve 3 milyon 761 bin 882 Dolar zarara uğratıldı. Bunu KIB-TEK mahkemede itiraf ediyor; ihalesiz yakıt alacağını tutturduğu için bu zarara uğruyor. İkincisi, KIB-TEK, sözleşmenin öngördüğü birim fiyatın çok yüksek fiyatına güneyden enerji alarak 8 milyon 808 bin 897 bin Dolar ödemişiz. Neden? İhalesiz şekilde ucuza akaryakıt alacakları için. Kendileri itiraf ediyorlar. Başka kaynaklardan alınan yakıtlar için numune analizlilerine 11 bin 820 dolar verdik. Devamında da KIB-TEK gaz tribünlerini fazla çalıştırmak zorunda kaldı, 2 milyon 311 bin 333 dolar da motorin harcadı. Bundan dolayı da zarar etti. KIB-tekin uğradığı milyonlarca dolar zararı kim söylüyor? Mahkeme değil, şirket değil, KIB-TEK söylüyor..Bu 1 kere değil 5 kere istifa etme sebebidir”

YABANCILARA MÜLK SATIŞI

Yabancılara mülk satışı hakkında da konuşan Erhürman, yabacı bir şirkete Düzova’da 50 dönüme yakın arazi alımı izni veren 23 Kasım tarihli Bakanlar Kurulu kararını okuyarak, kararda şirketin yatırım amacının yazılmamasını ve amacın bilinmemesini eleştirdi.

Başbakan Ünal Üstel’in basında çıkan “UBP’nin kurultayını Eylül 2024’te yapılacağı ve bunun Türkiye Cumhuriyeti’ne bildirdiği” ifadelerini eleştiren Erhürman, “Siyasal Partiler Yasası’nda kurultayların Türkiye’ye bildirilmesi gerektiğini söyleyen bir hüküm mü var?” diye sordu, Türkiye Cumhuriyeti ile mevcut ilişkilere eleştirilerde bulundu.

OĞUZ

Erhürman’ın ardından söz alan İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Bakanlar Kurulu kararına ilişkin açıklamalarda bulunarak, söz konusu arazi alımının tarımsal amaçlı olduğunu kaydetti.

Oğuz, yabancılara yönelik kısıtlamalara ilişkin çalışmalar yaptıklarını hatırlatarak, yap-sat’ı yasaklayacaklarını, ancak mal satımını yasaklamayacaklarını belirtti; yap-sat haricinde teminatın da yükseltildiğini ekledi. Oğuz, Mesarya'yla ilgili çalışmaların hızlı şekilde devam ettiğini söyledi.

CTP Genel Başkanı Erhürman, yerinden söz alarak, eleştirilerinin gelecekle ilgili değil mevcut alınan kararda gerekçenin yazılmaması olduğunu kaydetti.

