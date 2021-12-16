Çıldır: Stokçulara fırsat vermemek için yerli üretime odaklanmalıyız

Herkesin evine ekmek götürebilmesinin vazgeçilmez hedefleri olduğunun altını çizen DP Genel Başkan Yardımcısı, Lefkoşa Milletvekili Adayı Mehmet Çıldır, bugün simitin bile lüks olduğuna dikkat çekerek mevcut siyasetin devamıyla toplumu daha kötü günlerin beklediğine dikkat çekti.

Ülkemizde stokçuluğun arttığına dikkat çekerek bu tür fırsatçılara anında müdahale edilmesi gerektiğini kaydeden Mehmet Çıldır, stokçuluk yapan bazı ithalatçıların toplumu ezmesini önlemenin koşulunun üretim olduğuna vurgu yaptı.

Üretime endeksli yönetim şeklinin gelmesiyle ekonomik kalkınmanın başlayabileceğine vurgu yapan Çıldır, devletin tüm desteğini ülkede üretilmeyenin üretileceği yatırımlara vermesi gerektiğini belirterek kurtuluşun reçetesini çizdi.

Katıldığı bir TV programında izleyicilerin sorularına da yanıt veren DP Milletvekili Adayı Mehmet Çıldır, döviz ve stokçulardan kaynaklı zam ve kriz ortamından çıkılabileceğini, yeter ki iradenin olması gerektiğini kaydetti.

DP Genel Başkan Yardımcısı, Lefkoşa Milletvekili Adayı Mehmet Çıldır, tasarruf amaçlı küçük dokunuşların hemen yapılabileceğini ve doğru yerlerden yapılacak tasarruflar ve üretim endeksli geliştirilecek projelerin hayat bulmasıyla krizin yaralarının sarılabileceğini kaydetti.

