Çıldır: Meclise yeni proje üretenler girmeli

Bakanların hep aynı isimlerden oluştuğu ve birçoğunun motivasyonunun tükendiğini, bu nedenle meclise yeni isimlerin daha çok girmesinin önemli olduğuna vurgu yapan DP Genel Başkan Yardımcısı, Lefkoşa Milletvekili Adayı Mehmet Çıldır, 23 Ocak seçimlerinin hem siyasi partiler hem de seçmen için ciddi bir sınav olduğunu ifade etti.

Sanayiye, spora, gençlere değer veren, kamuda gerekli reformları yapan ciddi istikrarlı bir hükümete ihtiyaç olduğunun altını çizen Mehmet Çıldır, bu nedenlehalkına hizmeti ön planda tutan, yeni projeler üreten kişilerin mecliste yer alması gerektiğini vurguladı.

“Ülkemizde üretimin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çiftçi, hayvancılık ve ağır sanayi üzerinde üreten bir toplum olduğumuzda dışa bağımlılığımız azalır” şeklinde ekonomik krizden çıkış yolunu ortaya koyan Çıldır, yeni kurulacak hükümetin ithal edilen ürünler arasında ülkemizde mümkün olanlarının imal edilmesine odaklanacak adımlar atmasının kurtuluşa giden yolun başlangıcı olacağını kaydetti.

DP’nin birçok projeleri olmasına rağmen hükümet ortağı UBP’nin bakanlar kurulunda bunları engellediğini ancak ülkeyi hükümetsiz bırakmamak için DP’nin yine elini taşın altında koymaktan geri durmayıp seçim hükümetinde yer aldığını ifade eden DP Genel Başkan Yardımcısı, Lefkoşa Milletvekili Adayı Mehmet Çıldır, seçimlerden güçlü çıkacak DP’li bir hükümetle tüm projelerin hayat bulabileceğini kaydetti.

