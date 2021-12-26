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Ticaret Odası'ndan iş insanlarına fiyatları düşürün çağrısı

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Ticaret Odası, iş insanlarını fiyat indirimlerini yapmaya ve Hükümeti başta akaryakıt ve gaz olmak üzere denetime tabii mallar kategorisindeki malların fiyatlarını düzenlemeye çağırdı

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Ticaret Odası'ndan iş insanlarına fiyatları düşürün çağrısı
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Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), döviz kurlarında yaşanan değişimlerin piyasaya yansıtılması gerektiğini belirterek, iş insanlarını fiyat indirimlerini yapmaya ve Hükümeti başta akaryakıt ve gaz olmak üzere denetime tabii mallar kategorisindeki malların fiyatlarını düzenlemeye çağırdı.

KTTO’dan yapılan yazılı açıklamada, döviz kuru hareketlerinin fiyat oluşumlarına etkisine değinilerek, son aylarda alışılmadık bir şekilde yükselen kurların, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından alınan önlemler sayesinde düşüşe geçerek kontrol altına alındığı kaydedildi. “Bu gelişmenin KKTC piyasasını da olumlu yönde etkilediği ve fiyat oluşumlarında yaşanan belirsizliği büyük ölçüde giderdiği görülmektedir” denilen açıklamada, döviz kurlarında yaşanan değişimlerin piyasaya yansıtılmasının hem iş insanlarına hem de hükümete düşen önemli bir görev olduğu belirtildi.

Açıklamada, “Döviz kurlarının yükselişine karşı işletmelerini koruyacak önlemleri almakta tereddüt etmeyen iş insanlarımızı, kurlardaki düşüşle birlikte müşterilerimizin alım gücünü koruyacak gerekli fiyat indirimlerini yapmaya çağırıyoruz. KKTC hükümetimin de başta akaryakıt ve gaz olmak üzere denetime tabii mallar katagorisindeki malların fiyatlarını yeniden ve süratle düşürmesi ise pek çok mal ve hizmetin fiyatının yeniden düzenlenmesine yardımcı olacaktır” denildi.

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