Çeler: Mükellef askerlerin yanan izinleri mükafat olarak verilmeli

Mükellef askerlere pandemi döneminde çıkamadıkları izinlerin mükafat olarak geri verilmesi gerektiğini kaydeden Çeler, “Tezkere zamanı geldiğinde, mükellef askerlere bunun izin olarak verilip verilmeyeceği, yürütme tarafından sorulmalı” dedi

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Milletvekili Zeki Çeler, Meclis’te Askerlik (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın üçüncü görüşmesinin yapılması sırasında söz alarak görüşlerini aktardı.

Çeler, Doktora yapanlara bedelli hakkı yönünde iyileştirme yapılması, pandemiden dolayı bedeli hakkını kaybetme riski taşıyanlara yönelik düzenleme ve asker kaçaklarına yönelik olumlu düzenlemeler nedeniyle tasarıya olumlu oy vereceklerini ancak askerlikle ilgili daha ciddi sorunların da gündeme alınarak değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Mükellef askerlerin yaşadığı sıkıntıların ortadan kalkması için gerekli adımların atılması gerektiğini ifade eden Çeler, mükellef askerlerin, pandemi döneminde durdurulan hafta sonu izin haklarını geri kazanmalarından mutluluk duyduğunu ancak çıkamadıkları izinlerin de mükafat olarak geri verilmesi gerektiğini ifade etti.

Mükellef askerlere pandemi döneminde çıkamadıkları izinlerin mükafat olarak geri verilmesi gerektiğini kaydeden Çeler, “Tezkere zamanı geldiğinde, mükellef askerlere bunun izin olarak verilip verilmeyeceği, yürütme tarafından sorulmalı” dedi.

Bazı mükelleflerin İlgili Yasa’da yer alan haftalık gececi izinlerine de çıkamadıklarını anımsatan Çeler, “Bunlar Yasal izinlerdir. Sağlık açısından izinlerin bir süre kullandırılmaması gayet doğal. Madem her yer açıldı, dünyaya açılıyoruz, demek ki gececi izinleri kullandırılabilir” dedi.

Mükellef askerlerin, pandemi döneminde yanan izinlerinin, mükafat olarak verilmesinin çok olumlu bir gelişme olacağını kaydeden Çeler, “Bu konuların daha çok konuşulması ve haksızlıkların ortadan kaldırılması için yürütmedeki arkadaşların adım atması önemlidir” dedi.

