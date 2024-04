Çeler: “DAÜ’nün geldiği durum çok üzücü”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç’ı ziyaret etti.

TDP’den verilen bilgiye göre ziyarette Çeler’e Genel Sekreter Nevzat Özkunt, Kalkınma ve Yerel İşgücü Politikalarından Sorumlu Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyesi Erman Yaylalı ve TDP Mağusa İlçe Başkanı Ece Balcı eşlik etti.

Görüşmede konuşan Çeler, Rektör Kılıç’a yeni görevinde başarılar diledi; DAÜ’nün geldiği durumun çok üzücü olduğunu belirtti.

Çeler, “DAÜ’de dönem dönem böyle durumlar yaşanıyor ve bazen de sıkıntı yönetsel anlamda oluyor. Bu yüzden göreviniz bir hayli zorlu. Gelir getirici adımlar noktasında yapabileceklerinize inancımız tamdır” dedi.

-“DAÜ özel üniversitelerden çok farklı bir yerde”

DAÜ’nün sendika, Bakanlık ve hükümetle imzaladığı protokolün çok önemli olduğunu kaydeden Çeler, DAÜ’nün gerek emekçinin hakkını tam anlamıyla ödemesi gerekse bilime olan yatırımlarıyla, özel üniversitelerden çok farklı bir yerde olduğunu söyledi.

Çeler, “Siz bilim insanlarının maaşlarını asgari ücret üzerinden belirleyemezsiniz. Özel üniversitelerin birçoğunda bu yapılıyor ve DAÜ’nün rekabet edebilirliği baltalanıyor. Bunu değiştirmek, DAÜ’yü o üniversitelerin seviyesine indirmek değil, o üniversiteleri DAÜ seviyesine çıkarabilmek için çalışılması gerekiyor” dedi.

-“DAÜ’nün kalitesi bu krizi de aşacak kadar büyüktür”

DAÜ için her türlü desteğe hazır olduklarını ifade eden Çeler, DAÜ’nün bir devlet kurumu olduğunu belirtti ve Kıbrıs Türk toplumunun önceliğinin kendi öz kurumları olması gerektiğini vurguladı.

Çeler, “Yaşanan diploma krizi tüm üniversite sektörünü etkiledi. Bu usulsüzlüklere çanak tutanlar, DAÜ de dâhil tüm üniversiteleri aynı kefeye koyma riskini yarattı. Ancak DAÜ’nün kalitesi bunu da aşacak kadar büyüktür. Buna inanıyoruz” dedi.

-Kılıç: “Hemen hemen her evde bir DAÜ mezunu var”

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Kılıç da, DAÜ’nün ülkenin en eski üniversitesi ve toplumun kurumu olduğunu, ülkedeki her evde bir DAÜ mezunu bulunduğunu belirterek DAÜ’nün herkes tarafından sahiplenilmesi gerektiğini kaydetti.

Kılıç, “Geçmişteki olaylar fırtına ise bu tsunamiydi. Bu süreçte her ne kadar basında maaşlar üzerinden haberler çıksa da yine de toplumun genelinde ‘DAÜ zarar görmesin’ hissi vardı” dedi.

Üniversitenin durumunun, imzalanan protokolden sonra iyiye gideceğini, amaçlarının bağcıyı dövmek olmadığını kaydeden Kılıç, uzlaşıya varılmasının sevindirici olduğunu söyledi.

Kılıç, “DAÜ’nün başarılarıyla, mezunlarıyla, bilimsel çalışmalarıyla anılmasını istiyoruz. Uluslararası alanda en çok ses getiren üniversite konumundayız. Bu anlamda desteğe ihtiyacımız var. Gerek mezunlarımızın gerek toplumun genelinin gerekse sizlerin desteği. Kişiler gelir gider ama DAÜ sonsuza kadar yaşayacak” diye konuştu.