“Çağdaş hizmet anlayışını getireceğiz”

DP Genel Başkanı Ataoğlu, “Gençlerimiz, dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar, kendi devletlerinin yanlarında olduğunu, kendi devletlerinin güvencesi altında olduklarını hissedecekleri bir devlet yapısını inşa edeceğiz” dedi



Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Gazimağusa ve İskele Örgüt Başkanları ile DP milletvekili adaylarının katılımıyla gerçekleşen, “Farkımız, Birlik ve Bütünlüğümüz” dayanışma gecesinde, partililerle bir araya geldi.

Ataoğlu gecede yaptığı konuşmasında, DP’nin diğer partilerden ayrılan en temel farkının, birlik ve bütünlük içerisinde, odağının sadece ülkenin bütünlüğü ve kalkınması olduğuna vurgu yaptı.

Ataoğlu, “Çözüm odaklı siyaset anlayışı ile hükümetlerde her zaman ülkenin kalkınması, toplumsal fayda ve insan odaklı siyasi anlayışla hareket eden DP’nin diğer partilerden ayrılan en temel farkı, birlik ve bütünlüğüdür” dedi.

“Bu fark bizleri halkın umudu haline getirmiştir. O yüzden sorumluluğumuz büyük, yolumuz uzun” diyen Ataoğlu, parti içi tartışma yaşamayan tek partinin DP olduğunu kaydetti.

“Gençlerimiz, dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar, kendi devletlerinin yanlarında olduğunu, kendi devletlerinin güvencesi altında olduklarını hissedecekleri bir devlet yapısını inşa edeceğiz” diyen Ataoğlu, DP’nin toplumsal hassasiyetle hareket eden, çözüm ve insan odaklı siyasete sahip olduğunu belirtti.

Ataoğlu, “Ülkemizi değişen ve gelişen dünya şartlarına her alanda hazırlamak için, eğitim başta olmak üzere, adil ve demokratik bir yapıyı hep birlikte inşa edeceğiz. DP, bunu başaracak ve hayata geçirecek programa ve kadrolar yanında cesaret ve kararlılığa sahip bir partidir” dedi.





