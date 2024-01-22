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Boykotçulara sandık çağrısı

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TDP Genel Başkanlığına aday olan Zeki Çeler, boykotçuları sandığa gitmeye çağırdı

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Boykotçulara sandık çağrısı
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Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanlığı için aday olacağını açıklayan Zeki Çeler, solun çok kırılgan bir yapıda olduğunu bunun kırılması gerektiğini söyledi ve “boykotçuları” sandığa gitmeye çağırdı.
TDP Lefke İlçe Kongresi’ne katılan Çeler, burada yaptığı konuşmada, çalışma bakanlığı dönemde “askerlikle ilgili 90 günlük izin süresini 120 güne çıkarttıklarını ancak Ev İçi Şiddet Yasası’nı geçiremediklerine işaret etti. Çeler “Sol çok kırılgan bir yapıda, bu dengeyi kırmamız lazım. Boykotçular sandığa gitmeli ve bize bir şans daha vermeli” dedi.
TDP Genel Başkanı Mine Atlı da TDP’nin bir daha baraj altında kalacağına inanmadığını belirtti ve “Amacımız iyi çalışmak ve geleceğe yepyeni bir TDP ile gitmek” dedi.
Divan Başkanlığını Hasan Umur’un, Divan Sekreterliğini Nuri Gazitepe ve Gülcan Soyluethem’in yaptığı Kongrede İlçe başkanlığına Turgut Karabetça getirildi.
 
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