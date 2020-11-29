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“Birlik içinde ve güçlü olmamız lazım”

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“En büyük şansımız 85 milyon nüfuslu Türkiye’nin arkamızda olmasıdır” diyen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs konusunda en fazla yükü çekenin ve destek verenin Türkiye olduğunu söyledi ve “Birlik içinde ve güçlü olmamız lazım” dedi

“Birlik içinde ve güçlü olmamız lazım”

 Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, dün seçimde kendisine destek verenlerle bir araya geldi. 

Cumhurbaşkanlığı basın ofisinden yapılana açıklamaya göre Tatar, burada yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı olarak seçilmesi sonrası gelişmeleri ve süreci değerlendirdi.

 Cumhurbaşkanı Tatar konuşmasında birlik ve beraberliği korumanın önemine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Tatar, “Elde ettiğimiz başarı sonrası yaptığımız açılımlar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’nın güçlü heyeti ile buraya gelmesi ve dünyaya verdiği mesaj, Maraş açılımı, Türkiye ve Azerbaycan gibi dünyanın çeşitli yerlerinde yaşayan Türklerin bize olan yakınlığı... Bütün bunların bu şekilde ortaya çıkması, bu zaferimizin bir başarısıdır” dedi.

 Bu başarıları sürdürmenin önemli olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, yabancı misyonların yoğun bir şekilde ziyaretlerde bulunduklarını ifade etti. “En büyük şansımız 85 milyon nüfuslu Türkiye’nin arkamızda olmasıdır” diyen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs konusunda en fazla yükü çekenin ve destek verenin Türkiye olduğunu söyledi ve “Birlik içinde ve güçlü olmamız lazım” diye konuştu.

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