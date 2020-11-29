banner480
banner572
YDÜ namağlup tamamladı
YDÜ namağlup tamamladı
42 0
Yumurtayla yapabileceğiniz 10 muhteşem tarif
Yumurtayla yapabileceğiniz 10 muhteşem tarif
22 0
 
Genesis GV70, dikkat çekici teknolojilerle geliyor
Genesis GV70, dikkat çekici teknolojilerle geliyor
16 0
GAÜ zorlanmadan final – fourda
GAÜ zorlanmadan final – fourda
17 0
Başıboş köpek sayısı tavan yaptı
Başıboş köpek sayısı tavan yaptı
29 0
Ralli arabaları kontrolden geçti
Ralli arabaları kontrolden geçti
13 0
Göbeklitepe’nin Kardeşi Karahan Tepe’de İlk Kazılar Başlıyor
Göbeklitepe’nin Kardeşi Karahan Tepe’de İlk Kazılar Başlıyor
83 0
banner529
banner570

Muhammet'in testi pozitif

banner476

Muhammet'in testi pozitif
Hamitköy'ün eski futbolcusu Muhammet Savaşçı, korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Türkiye'de hayatını sürdüren ve dün COVID 19 olan Muhammet Savaşçı'nın tedavisine başlandı.
İki sezon önce Hamitköy kadrosunda bulunan ve özellikle attığı kafa golleri ile kırmızı siyahlıların K-PET Süper Lig'e yükselmesine büyük katkı yapmıştı.
banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.