Muhammet'in testi pozitif

Hamitköy'ün eski futbolcusu Muhammet Savaşçı, korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Türkiye'de hayatını sürdüren ve dün COVID 19 olan Muhammet Savaşçı'nın tedavisine başlandı.
İki sezon önce Hamitköy kadrosunda bulunan ve özellikle attığı kafa golleri ile kırmızı siyahlıların K-PET Süper Lig'e yükselmesine büyük katkı yapmıştı.
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