Ataoğlu: “Her alanda reform şart”

"Belediyelerimizin, geçmişten günümüze birikerek büyüyen ve kangrenleşen sorunlarının bu reform hareketi ile minimize edileceğini düşünmekteyiz" diyen Ataoğlu her alanda reformun şart olduğunu vurguladı

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, ülkede her alanda reformun şart olduğunu kaydetti.

Ataoğlu, belediyelerde yaşanan değişimle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Ataoğlu, yerel yönetimlerde yaşanan değişime yönelik eleştirileri normal karşılamak gerektiğini ifade ederek, “Çünkü her değişim sancılıdır, her reform farklı görüşlere gebedir” dedi.

Bu noktada üzerinde durulması gerekenin; yapılananın gerekli olup olmadığı konusu olduğuna işaret eden Ataoğlu, şöyle devam etti:

“Yoksa her icraat tartışmaları da beraberinde getirecektir ve getirmelidir de. Bu sebeple yaşanan tartışmaları ve farklı fikirleri düşmanlık taşıyan görüşler değil, bir fikir zenginliği olarak görmemiz gerekir.

Başbakan Yardımcısı ve Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı olarak görev yaptığım Hükümetimizin, yerel yönetimler konusunda gösterdiği iradeyi, her halükarda bir kazanım olarak nitelendirmekteyim. On yıllardır devam eden bir tartışmaya nokta konmuş olup, aslında her siyasi görüşün de destek verdiği bir düşünce hayata geçirilmiştir. Belediyelerimizin, geçmişten günümüze birikerek büyüyen ve kangrenleşen sorunlarının bu reform hareketi ile minimize edileceğini düşünmekteyiz.

Ve lakin, yerel yönetimler haricinde, ülkemizde pek çok alanda sürdürülemez yapıların birer statüko oluşturduğunun da bilincindeyiz. Bu sebeple, bahse konu alanlarda da yerel yönetim reformunda gösterilen iradenin ortaya konması gerektiğini düşünüyoruz. Ortağı bulunduğumuz Hükümetimiz nezdinde, söz konusu sürdürülemez tüm yapıların bertaraf edildiği ve yanlıştan dönüldüğü reformist günlere ulaşmak için elimizden gelen her türlü çabayı ortaya koyacağız.”

