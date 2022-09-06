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Akaryakıta bu kez okkalı zam

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Akaryakıta bu kez okkalı zam
Akaryakıt fiyatlarında bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde düzenlemeye gidiliyor.
TAK muhabirinin Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu’ndan aldığı bilgiye göre, benzine 2, Euro Diesel’e ise 1 TL civarında artış yapılacak.
Buna göre, 95 oktan kurşunsuz benzin 20,42, 98 oktan kurşunsuz benzin 20,73, Euro Diesel 25,70 ve gazyağı 25,43 TL’den satılacak. Yeni fiyatlar bu gece yarısından itibaren geçerli olacak.
 
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