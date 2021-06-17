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Arıklı “Erken seçim Ocak’ta olabilir”

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Arıklı “Erken seçim Ocak’ta olabilir”
YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı "Bana göre Ocak ayında seçim uygun olur" dedi.
Erken seçim tarihi uzlaşıyla belirlenirse çok memnun olacağım” diyen Başbakan Yardımcısı Erhan Arıklı, “Muhalefet belli bir noktaya geldi ve hükümetin de gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Bana göre Ocak ayında seçim uygun olur. Bunu muhalefetin de kabul edebileceğini düşünüyorum. 3-4 ay için konuyu mahkemeye taşımaya gerek yok” diyerek hem muhalefete hem de hükümet ortaklarına çağrıda bulundu.
 
 
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