Magazin gündemine bomba gibi düşen kavga

Mehmet Ali Erbil ile Seda Sayan arasındaki kavga magazin gündemine bomba gibi düştü

Bir dönem yakın dost olan Mehmet Ali Erbil ile Seda Sayan ikilisinin sitem ile başlayan tartışması ağır suçlamalara dönüştü. Sayan, ünlü şovmenin evinde çalışan bir kadına cinsel saldırıda bulunduğunu iddia etti. Bunun üzerine açıklama yapan Erbil ise "Ben bir hata yaptıysam bunun karşılığı iftira mı olmalıydı?" ifadelerini kullandı.

Mehmet Ali Erbil, önce arkadaşı Tolga Yüce'nin, "Geçmişi biraz daha temiz olsaydı iftar programı da sunardı. Helal olsun televizyonlar, reyting alamayan bu kadını hala çalıştırıyorlar" sözünü Instagram hesabından paylaştı.

Mehmet Ali Erbil, ardından katıldığı televizyon programında, "Seda Sayan, iki senedir beni aramadı. Bir kez bile sağlık durumumu sormadı. Yakın arkadaşlarım beni yalnız bırakmadı fakat Seda Sayan beni aramayı bırakın, menajerime bile sağlık durumumu sormadı. Hülya Avşar ve İbrahim Tatlıses başta olmak üzere yanımdan ayrılmadılar" dedi.

Erbil'in paylaşımına ve açıklamalarına oldukça kızan Seda Sayan, "Allah, ıslah etsin. Allah, müstahakkını versin. Keşke başına gelenlerden ders çıkarıp kirli ruhunun temizlenmesi için çaba sarf etseydi. Ama maalesef huylu huyundan vazgeçmiyor" sözleriyle ünlü şovmene karşılık verdi.

Kızgınlığı geçmeyen Seda Sayan, bu kez sosyal medya hesabından Erbil'e ağır bir suçlamada bulundu. Ünlü şovmenin evdeki hizmetlisine tecavüz ettiğini belirten Sayan, “Tuğba ile evli iken evdeki hizmetli masum kıza tecavüz ettiğinde sessiz kaldığım için geçmişimin kirli olduğu doğrudur. Dahası var, bence işine bak ruhunu arındır. Ayrıca bu olay da benim geçmişimi kirli yapmaz. Zaten boşanma nedenin bu olay olduğu için tüm yakınındaki eşlerin, ailen herkes olaya vakıftı. Hepsi seni kurtarma peşindeydi. Ben dış kapının mandalıydım. Geçmişi kirli olan sensin" yazdı.

Seda Sayan'ın iddiasından sonra Erbil'den açıklama geldi. "Geçmişi biraz daha temiz olsaydı iftar programı da sunardı. Helal olsun televizyonlar, reyting alamayan bu kadını hala çalıştırıyorlar" paylaşımını silen ünlü şovmen ardından şu ifadeleri kullandı:

"Ben Mehmet Ali Erbil; hepinizin bildiği tanıdığı. Evet sınırı aştım, hata yaptım, sitem edeyim derken kontrolü kaybettim. Üzgünüm, amacım kimsenin onuruna zarar vermek değildi. Hele ki tarih kadar eski bir dosta karşı böyle bir niyetim asla olamaz. Ama sizler şunu da biliyorsunuz ki ben 2 yıldır ölümün kıyısında yaşıyorum; doktorlarım zaten tüm çevremi istemsiz hezeyanları olabileceğim konusunda uyardılar...

Şimdi soruyorum; ben bir hata yaptıysam bunun karşılığı iftira mı olmalıydı? Yakışmadı. Siz de sormadınız mı madem böyle bir şey vardı niye sustun diye? Her neyse; benim alnım ak ve kendi payıma düşeni yaptım. Herkes de kendisine yakışanı yapsın."

