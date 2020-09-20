“Anketler tarihin çöplüğüne gidecek”

Özersay’dan anketlere tepki: “Her defasında yanılan ve kendi içinde çelişen seçim anketleri, 2015 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçiminde olduğu gibi bu seçimde de tarihin çöplüğüne gidecekler”

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Kudret Özersay her defasında yanılan ve kendi içinde çelişen seçim anketlerinin 2015 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçiminde olduğu gibi bu seçimde de tarihin çöplüğüne gideceklerini söyledi. Özersay 2015 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçiminde kendisi için verilen rakamların üç katı oy aldığını da anımsatarak seçim anketlerinin Halkı yanıltmaya dönük olarak şekillendirildiklerini, özellikle kararsızların dağılımı üzerinden algı oluşturup seçmeni yönlendirmeye çalıştıklarını ve hiçbir biçimde güvenilir olamadıklarına dikkat çekti. Özersay “bugün anketi yaptıranların seçim ekibinde propagandasını yapar gibi televizyonlarda programlara katılıp konuşan anket firması sahipleri var. Adeta birilerinin kampanyasını yapıyorlar, toplum nazarında güvenirlikleri hiç yok. Yakında sandıklar açıldığında bunu herkes bir daha görecek” ifadelerini kullandı.

“Bana Dair Tahminlerden Dört Kat Daha Fazla Oy Aldım”

Özersay “Herkese 2015 Cumhurbaşkanlığı seçimlerini hatırlatmak istiyorum. O dönemde yapılan anketlerin bazıları beni %5 gösterirken, o sözde anket sonuçlarının dört katı oy almıştım ve seçimi %21’lik bir destekle bitirmiştim. O dönemde yayınladıkları rakamlar bu kadar altı boş, temelsiz çıkan anket firmaları hala hangi yüzle etrafta dolaşabiliyor, ülkemizdeki seçimlerle ilgili ahkam kesebiliyor anlamak güçtür.” dedi.

“Kritik Bir Eşikteyiz, Hata Yapma Lüksümüz Yok”

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Kudret Özersay Doğu Akdeniz ve Kıbrıs sorunu konusunda çok kritik bir eşiğe gelindiğine dikkat çekti ve şöyle dedi: “Büyük güçler etrafımızda cirit atıyor, Rusya bir yandan ABD diğer yandan bu bölgede ciddi bir nüfuz mücadelesine girmiş durumdadırlar. Bir başka ifadeyle bu bölgenin de Kıbrıs adasının da KKTC’nin de önemi inanılmaz derecede artmıştır. Bu sadece doğal gaz ile ilgili değil aynı zamanda jeo-stratejik olarak da böyle. Üstelik Kıbrıs sorununun geleceği açısından da kritik bir eşikteyiz. Nihayetinde KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimleri ertesinde bundan böyle sürecin hangi temelde ilerleyeceği da kararlaştırılacak. Bu nedenle bu işin şakası yoktur, anket oyunlarıyla bu seçimin sonucunu etkilemeye çalışmak Kıbrıs Türk Halkının geleceği ile oynamak anlamını taşır. Etrafımızdaki bu ateş çemberinde ağırlığını hissettiren aktörlerle Cumhurbaşkanı olarak kimin aşık atabileceğini çok iyi düşünmek zorundayız. Algı operasyonlarına kurban edilemeyecek kadar önemli bir kararın eşiğindeyiz.”