banner913
banner932
20. Kıbrıs Tiyatro Festivali 17 Mayıs Cuma akşamı başlıyor
20. Kıbrıs Tiyatro Festivali 17 Mayıs Cuma akşamı başlıyor
16 0
Gençlik Meşalesi yakıldı
Gençlik Meşalesi yakıldı
12 0
 
Tatar'dan masaya oturmak için üç şart
Tatar'dan masaya oturmak için üç şart
17 0
Yine kadına şiddet
Yine kadına şiddet
35 0
Cemsa’da zaman karşı yarıştılar
Cemsa’da zaman karşı yarıştılar
23 0
Buse Savaşkan, Diamond League’den davet aldı
Buse Savaşkan, Diamond League’den davet aldı
21 0
Tabipler Birliği eczacıların 14 Mayıs Eczacılık Günü'nü kutladı
Tabipler Birliği eczacıların 14 Mayıs Eczacılık Günü'nü kutladı
20 0
banner1032

Alas:"Üç haftada ne değişti?"

banner1020

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş’un üç hafta önce “yeteri kadar üretim olmadığında talebi karşılamak için ithalin konuşulabileceğini ancak ülkede yeteri kadar hayvan varlığının mevcut olduğunu” söylediğine işaret eden Alas, üç haftada neyin değiştiğini sordu

banner974
Alas:"Üç haftada ne değişti?"
banner971

 Halkın Partisi (HP) Genel Sekreteri Turgut Alas, hükümetin aldığı et ithalatı kararını eleştirerek, Tarım Bakanı’nın üç hafta önce yaptığı açıklamalarla alınan ithalat kararının çeliştiğini savundu.

Alas, yaptığı açıklamada, daha önce et için narh kararı alındığında “amacın fiyat ucuzlatmak değil ithalata zemin oluşturmak olduğu” konusunda uyarıda bulunduklarını hatırlattı. 

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş’un üç hafta önce “yeteri kadar üretim olmadığında talebi karşılamak için ithalin konuşulabileceğini ancak ülkede yeteri kadar hayvan varlığının mevcut olduğunu” söylediğine işaret eden Alas, üç haftada neyin değiştiğini sordu. Alas, söz konusu açıklamada “Bakan Çavuş’un ithalatın fiyatı ucuzlatmayacağını da söylediğini” ifade etti.

“Attığınız bu adım fiyatı ucuzlatmayacağı gibi, yerli üretimi ve hayvancıyı da tamamen batıracak, ülke tamamen ithalata bağımlı hale gelecektir.” diyen Alas, geçmiş yıllarda başka gıda ürünlerinde de aynısının yapıldığını ve sonuç alınamadığını öne sürdü.

Genel Sekreter Alas, “Aynı hatayı bile bile tekrarlamak yönetmek değil art niyettir.” görüşüne yer verdi.

banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.