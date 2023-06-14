Aktunç’tan Emekli Polisler Derneği’ne ziyaret

Demokrat Parti (DP) milletvekili adayı Serhan Aktunç, beraberindeki DP kadın kolları ve MYK üyelerinin bazılarından oluşan bir heyetle birlikte, Nurettin Çırakoğlu Başkanlığı’ndaki, KKTC Emekli Polisler Derneği’ni ziyaret etti.

Başkan Çırakoğlu ve Dernek üyeleri ile bir süre görüşen Aktunç, basına açıklamalarda bulundu.

Anayasa gereği 25 Haziran’da gerçekleştirilecek ve 1 vekilin seçileceği ara seçimlerde, DP’den aday olduğunu, bunu da ülkeye ve ülkenin geleceğine duyduğu sorumluluktan dolayı karar verdiğini belirtti.

Aktunç, DP olarak toplumun içinde bulunduğu ekonomik duruma tepkisiz kalmadıklarını ve 1 kişinin seçileceği ara seçimlerde, dar bir bütçe ile kampanya yürüttüklerini belirterek, bunu her fırsatta dile getirdiklerini, bunun da nedeninin, ne kendisinin ne de partisinin halktan kopuk olmadıklarından kaynaklandığını belirtti.

“HALKIMIZIN YAŞADIĞI SORUNLARDAN KENDİMİ SOYUTLAYAMAM, ÇÜNKÜ BEN DE O SORUNLARLA KARŞI KARŞIYAYIM”

Aktunç, Dernek ziyaretinde kendini kısaca tanıtarak, geçmiş iş tecrübeleri ile son 3 yıldan beridir sürdürdüğü kamu görevini harmanlayarak, halkın sorunlarını dile getireceğini, çözüm önerileri konusunda da partisi ile birlikte mücadele edeceklerini belirtti.

“Halkımızın yaşadığı sorunlardan kendimi soyutlamam mümkün değil, çünkü ben de aynı sorunlarla karşı karşıyayım. Bu nedenledir ki, halkın karşı karşıya olduğu gerek ekonomik gerekse de siyasi sorunları çok iyi bilen birisiyim” diyen Aktunç, “halkın sorunlarını dile getiren, halkın tam anlamıyla bir temsilcisi bir vekili olma kararlılığındayım” dedi.

ÇIRAKOĞLU: “UMUDUMUZ, SİYASETİ MESLEK EDİNENLER YERİNE DAHA GENÇ SİYASİLERİN YÖNETİMLERDE OLMASI”

KKTC Emekli Polisler Derneği Başkanı Nurettin Çırakoğlu da yaptığı konuşmasında, Aktunç’un genç, vizyon sahibi ve hedefleri toplumsal olan birisi olduğunu belirterek, “umudumuz, siyaseti meslek edinen siyasiler yerine, genç, vizyon sahibi siyasetçilerimizin yönetimlerde bulunmasıdır” dedi.

Çırakoğlu, Aktunç’a ziyaretinden dolayı teşekkür ederek, seçimlerde başarılar diledi.