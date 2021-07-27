Akıncı "Fikir yoksunu ve hakaret ustası ağızlar bizi susturmaya yetmeyecektir"

Üçüncü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, ​MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli kendisi hakkında hakarete varan söylemlerine sosyal medya hesabından kısa bir cevap vererek bu yerlerde sürünen politik düzeysizliğe ayak uydurmamayacağını ifade ederek "Fikir yoksunu ve hakaret ustası ağızlar bizi susturmaya yetmeyecektir"

Mustafa Akıncı'nın yaptığı paylaşım şöyle:

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli şahsıma yönelik saldırılarını yeni bir boyuta taşıdı. Son günlerde yaptığım açıklamalarda ifade ettiğim görüşlere, yine küfürlü bir dille sataştı. Bu defa şahsım için kullandığı nitelemeler, “ Fiili Akel mensubu “ “ Uyuyan mason ve komünist “ ve “ Eoka militanı “ şeklinde oldu. Bu hezeyanlara ne denir bilemiyorum. Yerlerde sürünen bu politik düzeysizliğe bizim de ayak uydurmamız elbette söz konusu olamaz. Fakat bir şey daha söz konusu olmayacaktır; Türkiye’de yaratılan antidemokratik korku imparatorluğunu Kıbrıs’a yayma girişimleri karşısında sessiz kalmayacağız. Fikir yoksunu ve hakaret ustası ağızlar bizi susturmaya yetmeyecektir.



