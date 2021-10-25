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“YDP ülkenin makus talihini yenecek tek partidir”

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YDP’ye yeni katılan 105 kişinin rozetleri takıldı. Başkan Arıklı vurguladı: “YDP, önümüzdeki dönem ülkenin kaderini, makus talihini yenecek tek partidir”

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“YDP ülkenin makus talihini yenecek tek partidir”
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Yeniden Doğuş Partisi’nin önceki akşam düzenlediği “katılım ve mazbata” töreninde partiye yeni katılan 105 kişinin rozetleri takıldı ve ilçe yönetiminde görev alanlara mazbataları verildi...
Önceki akşam Yakın Doğu Üniversitesi Kongre merkezinde düzenlenen katılım ve mazbata töreninde YDP'ye 105 yeni üye katıldı.
Katılım töreninde bir konuşma yapan Genel Sekreter Enver Öztürk, YDP olarak Hükümete isteyerek girmediklerini, bu sıkıntıların yaşanacağını çok iyi bildikleri halde memleketi hükümetsiz bırakmamak için mecburen Hükümete girdiklerini söyledi.
Öztürk; “YDP üzerine planlı bir algı operasyonu yürütülüyor. Memlekette bütün olumsuzlukların sorumlusu YDP imiş gibi bir hava estiriliyor. Bu algı operasyonunu yıkıp geçmek için sahadayız. YDP seçimlerden sonra hükümeti kuran parti olacak. Bunu kimse engelleyemez” dedi.
Törende son konuşmayı yapan Genel Başkan Erhan Arıklı “YDP birçok cephede birden savaşıyor. Tek Milletvekili ve tek bakanlığız ama bu savaştan rakiplerimizi ve düşmanlarımızı hüsrana uğratarak çıkacağız, YDP önümüzdeki dönem ülkenin kaderini, makus talihini yenecek tek partidir” dedi.
Arıklı sözlerine şöyle devam etti;
“Milletimiz adına öncülüğünü, hizmetkârlığını üstlendiğimiz davamızdaki mücadelemizi inşallah önümüzdeki dönemde hep birlikte daha güçlü, çok daha kararlı bir şekilde sürdüreceğiz; buna inancım tam. Bugüne kadar her ne yapmışsak sizler için yaptık, sizler için yapmaya da devam edeceğiz. Bugüne kadar hangi sorunun üstesinden gelebilmişsek, yine sizlerin duası, desteği sayesinde geldik. Biz sizlerin için çalıştıkça, gayret ettikçe, ter döktükçe halkımız bize daha çok sahip çıktı. Bu anlayışla gecemizi gündüzümüze katarak ekonomiden altyapıya, sanayiden ticarete kadar her alanda elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık, çalışıyoruz ve çalışacağız”
 
 
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