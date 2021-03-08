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"AB, Kıbrıs çözüm sürecinin BM himayesi altında yeniden başlamasını destekliyor”

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"AB, Kıbrıs çözüm sürecinin BM himayesi altında yeniden başlamasını destekliyor”

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi, Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell geçen hafta adayı ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum Yönetimi lideri Nikos Anasatasiadis’le yaptığı görüşmelerin ardından değerlendirmede bulundu.

Komisyon’dan yapılan açıklamada, Borrell’in “İki Kıbrıslı liderle de görüştüm ve önümüzde yürünecek zor bir yol var ama çözümler bulunabilir inancıyla ayrıldım. Önümüzdeki ay Cenevre'de yapılacak olan 5+1 gayri resmi görüşme fırsatının yakalanması ve görüşmeye uzlaşıya hazır olarak gelinmesi konusunda liderleri teşvik ettim. Avrupa Birliği, Kıbrıs çözüm sürecinin BM himayesi altında en kısa sürede yeniden başlamasını destekliyor.” dediği bildirildi.

Borrell’in ayrıca sürecin en baştan başlamayacağını hatırlattığı ve “BM, Garantör Güçler ve Avrupa Birliği'nin desteğiyle BM Güvenlik Konseyi kararlarını da içeren bir çerçeve var. Kolay bir süreç olmayacak, ancak tüm Kıbrıslıların, Avrupa’nın ve bölgesel istikrarın çıkarı için bu yapılabilir.” değerlendirmesinde bulunduğu da kaydedildi.

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