Keyifli bir tatilin anahtarı, doğru eşyalarla hazırlanmış bir valizde yatar. Tatil için valiz hazırlarken dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan biri, az ama öz eşya almaktır. Bunun için de çok amaçlı eşyaları tercih etmek gerekir. Basit bir şal ya da katlanabilir bir çantanın tatilinizde nasıl işinizi kolaylaştıracak birden fazla malzemeye dönüştüğünü gördüğünüzde siz de çok şaşıracaksınız. İşte valizinizde bulunması gereken çok amaçlı eşyalar…

Her Valizin Olmazsa Olmazı Plastik Poşetler

Tekrar kullanılabilen plastik poşetler, sadece tatilde değil günlük hayatımızda da çok sık kullandığımız eşyalardan biridir. Plastik poşetlerin bir tatilci için kullanım alanları saymakla bitmez diyebiliriz. Özellikle çocuklu aileler için tam bir kurtarıcı olan plastik poşetler; plajda, kampta ya da şık bir restoranda bile işinize yarayabilir.





Denizde bol miktarda su ve kumla haşır neşir olurken, eşyalarınızı sudan ve kumdan korumak gerekir. Denizde ya da havuzda, cep telefonu ve fotoğraf makinesi gibi elektronik cihazlarınızı ıslanmaktan korumak için kilitli plastik buzdolabı poşeti işinizi görecektir. Ayrıca, denize gittiğinizde ıslak mayolarınızı ya da terliklerinizi plastik poşetlere koyarak diğer eşyalarınızı ıslanmaktan koruyabilirsiniz. Plastik poşetler sadece eşyaları ıslanmaktan korumakla kalmaz, içerisine atıştırmalık sandviçler ya da meyveler koyarak yanınızda taşımanız için de oldukça kullanışlı malzemelerdir.

Tatile çıkarken valizde taşınacak sıvılar, dökülüp bütün valizi kirletme riski nedeniyle her zaman stres kaynağıdır. Parfümler, kremler, bebe yağları, güneş kremleri gibi dökülebilecek tüm malzemeler için kilitli buzdolabı poşetleri tam bir kurtarıcı niteliğindedir.





Plastik poşetler, çocuklu ailelerin çantalarından asla ayırmaması gereken şeylerden biridir ve bu kural tatilde de geçerlidir. Üstünü kirleten çocuğunuzun kirlilerini saklamak için ya da mide bulantısı gibi istenmeyen durumlarda rahat etmek için küçük bir plastik poşet tatilde işinizi oldukça kolaylaştıracaktır.

Şekilden Şekle Giren Katlanabilir Çantalar

Katlanabilir çantalar, tatillerin ve seyahatlerin vazgeçilmezlerinden bir diğeridir. Valizinizde çok az yer kaplarlar fakat açıldığında içine pek çok şey alabilirler. Bu çantaların çeşitleri saymakla bitmez. Sırt çantalarından bebekler için yatak haline dönüşebilen çantalara, plaj çantalarından kişisel bakım ürünlerinize kolaylıkla ulaşmanızı sağlayan çantalara kadar onlarca katlanabilir çanta modeli sayılabilir.





Tatilde, özellikle çocuklu aileler için yedek çanta büyük önem taşır. Çünkü bebekler ve çocuklar için yanınızda daima yedek kıyafetler, yiyecek ve su gibi şeyler taşımanız gerekir. Fazladan bir çantaya ihtiyaç duyduğunuzda, valizinizde çok az yer kaplayan katlanabilir çantalar imdadınıza yetişir.

Bazı katlanabilir çantalar ise organizer görevi görürler ve seyahat boy kişisel bakım ürünlerini saklamanıza yardımcı olurlar. Böylece gittiğiniz yerde o küçücük şampuan kutuları ya da makyaj malzemelerini etrafa dağıtmadan kolaylıkla kullanabilirsiniz.





Tatil dönüşü, gittiğiniz yerden çeşitli hediyelikler ya da o bölgenin meşhur ürünlerinden almak isteyebilirsiniz. Katlanabilir çantaları tüm bu malzemeleri eve getirmek için de kullanabilirsiniz.

Şal Deyip Geçmeyin

Açtığınızda kocaman bir örtü olan, katlandığında ise boynunuzda aksesuar olarak kullanabileceğiniz kadar küçülen şallar, her tatilcinin yanında bulundurması gereken çok amaçlı eşyalardan bir diğeridir.





Şalınızı seyahate çıkarken bir aksesuar gibi boynunuzda rahatlıkla taşıyabilirsiniz. Valizinizde ya da çantanızda bile yer kaplamayan bu mucizevi malzemeyi, üşüdüğünüzde açarak üzerinize örtüp ısınabilirsiniz. Sıcak yaz akşamlarında uyuyan bebeğinizin üzerine örtebileceğiniz şalınızı, çocuğunuzu sivri sinek ya da böceklerden korumak için cibinlik gibi de kullanabilirsiniz. Yağmurlu havalarda başlık gibi kullanarak ıslanmaktan kurtulabilirsiniz. Şalınızı soğuk havalarda atkı niyetine de kullanmanız mümkün. Daha bitmedi. Plajda havlunuzu unuttuğunuzda havlu olarak kullanabileceğiniz şalınızı, denizde ya da havuzda pareo olarak da rahatlıkla değerlendirebilirsiniz.